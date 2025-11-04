Discurso de Sheinbaum tras la muerte de Carlos Manzo derivó en victimización política: Salvador Camarena

"La presidenta tiene el monopolio de la indignación”. afirmó el analista Salvador Camarena, tres el discurso de la mandataria por el asesinato de Carlos Manzo

La conferencia de ayer fue una de las más importantes de la Presidenta Claudia Sheinbaum, tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, pero lo que debió ser un mensaje de condena se convirtió en uno de “victimización”, señaló el periodista y analista Salvador Camarena.

"Carlos Manzo no estaba pidiendo un regreso a ninguna guerra de Calderón, estaba diciendo que qué hacían cuando los elementos con los que hay que repeler, contener a los criminales, no alcanzan".



➡️@SalCamarena, periodista y columnista, acerca de la reacción de la presidenta… pic.twitter.com/qERCkYN43M — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 4, 2025

TE PODRÍA INTERESAR: Identifican a “El Cuate” como el presunto responsable de la muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

¿Por qué fue criticada la conferencia Claudia Sheinbaum?

En entrevista para “Así las Cosas” con Diego Martínez e Isaac Morán, el analista detalló que aunque la mandataria condenó los hechos, “luego su discurso derivó a un libreto bastante conocido dentro del obradorismo de victimizarse, de ser ellos los acusados de situaciones víctimas de supuestos derechistas, de supuestos conservadores y supuestos adversarios”.

Señaló que tras referir en solo una ocasión el nombre del alcalde, habló de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lanzó condenas sobre comentaristas de la prensa que englobó en el término de “buitres”.

TE PODRÍA INTERESAR: Sheinbaum llama “Carroñeros” a opositores por asesinato de Carlos Manzo; insiste en la cero impunidad

¿Qué dijo Camarena sobre el enfoque del mensaje presidencial?

Pese a la conmoción social, dijo, la presidenta “decidió usar esta mañanera para un embate tanto en contra de sus adversarios políticos… en lugar de condenar a grupos criminales de la región y manifestar su repulsa en contra de los autores materiales e intelectuales, todo se trató de que ella tiene el monopolio de la indignación”.

Es decir, se dedicó a “acusar en lugar de tratar de remediar la impunidad”.

Síguenos en Google News y encuentra más información