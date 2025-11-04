La muerte de Carlos Manzo: crimen político, vacío de Estado y la irrupción pública de Grecia Quiroz

Asesinato – duelo – un joven de entre 17 y 19 años –bajo amenaza – la ayuda no llegó – el árbol completo

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodrígiez, el sábado 1 de noviembre, no solo abrió una herida más en el mapa de violencia política en México; evidenció la fragilidad de las instituciones locales frente al crímen organizado y colocó a su esposa, Grecia Quiroz García, en el centro de una narrativa que mezcla duelo, poder y continuidad política.

La agresión ocurrió en pleno evento público por el Día de Muertos. Un joven de entre 17 y 19 años, armado con una pistola vinculada a otros crímenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según han dado cuenta los primeros informes de la investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, se acercó y disparó a quemarropa. El agresor fue abatido en el lugar.

Para entender el crimen, hay que retroceder a agosto de 2025. Ese mes, Manzo había impulsado y celebrado la detención de René Belmonte “El Rino”, operador del CJNG en la región y subordinado de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, figuras clave en la estructura territorial del grupo.

Desde entonces, el alcalde insistió en que su gobierno estaba bajo amenaza. Pidió apoyo estatal y federal. No llegó.

«Si cae uno de ellos, se sacude el árbol completo», dijo en entrevista local para Radio Uruapan en septiembre de ese mismo año. La frase, hoy, parece premonitoria.

Ausencia de Estado – Ramírez Bedolla – fuera del foco político – el oro verde – disputa

El caso también expone la débil estrategia de seguridad en Michoacán bajo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien suma cambios constantes en Seguridad Pública y la Fiscalía desde 2021.

Fuentes federales citadas por El País señalaron que, la tarde del ataque, el mandatario se encontraba “fuera de foco político”, priorizando actividades paralelas mientras el municipio más conflictivo de su estado ardía.

La ausencia no fue solo física, también estructural. Mientras el negocio del aguacate, “el oro verde”, convierte a Uruapan en una plaza geoestratégica (Secretaría de Agricultura, reporte anual 2025), la disputa entre grupos criminales y autoridades locales se mueve en una arena donde el Estado juega en desventaja.

Gobernador de Michoacán

Grecia Quiroz – discurso político – presidenta interina – legado moral – una bala en el aire – 38 funcionarios municipales asesinados en 2025

Tras el asesinato, apareció una nueva figura pública, Grecia Quiroz García, presidenta honoraria del DIF Uruapan y aspirante a diputada independiente en 2023.

Su discurso durante el funeral fue sobrio pero político:

“Uruapan no se rinde. No vamos a responder con violencia, pero tampoco con silencio.”

Organizaciones civiles y actores políticos comenzaron inmediatamente a proponerla como presidenta municipal interina, una idea que corre con fuerza en cabildo y en la calle.

Más allá del romanticismo narrativo, Quiroz enfrenta una situación compleja: si toma la estafeta, heredaría un municipio en disputa, un legado moral y una bala que aún viaja en el aire.

En México, el municipio es la trinchera más cercana al fuego y la más expuesta.

Dato clave, en 2025, 38 funcionarios municipales fueron asesinados en México, según la organización Causa en Común, en su informe de violencia política presentado en octubre 2025.

El asesinato de Carlos Manzo no fue un hecho aislado. Es la señal visible de un conflicto más profundo, la disputa entre Estado y crimen por el control del territorio y el sentido de lo público.