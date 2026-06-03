Primero la ajolotización y ahora adelantan el Día de Muertos: Aparición de cempasúchil desconcierta a capitalinos

Habitantes de la Ciudad de México amanecieron en la confusión porque los camellones del Paseo de la Reforma se pintaron de naranja intenso, pues miles de flores de cempasúchil, el símbolo más representativo del Día de Muertos, aparecieron en plena primera semana de junio, cinco meses antes de lo habitual. Lo anterior desató un debate en redes sociales, donde todos se preguntan: ¿se adelantó el Día de Muertos?

Flores de cempasúchil adornan el Ángel de la Independencia Ampliar

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¿Por qué hay flores de cempasúchil en Reforma durante junio?

La presencia del cempasúchil forma parte de una estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para recibir a visitantes con motivo del Mundial 2026, en una apuesta por mostrar tradiciones nacionales, pese a estar fuera de su calendario habitual.

Los productores, principalmente de Xochimilco, tuvieron que modificar por completo el ciclo agrícola de la flor, ya que tradicionalmente es sembrada en verano para florecer en otoño, y esta vez se cultivó desde febrero para alcanzar su punto máximo en junio.

¡Atención amantes del cempasúchil!



Por primera vez en la historia, de la mano de las y los productores de Xochimilco, adelantamos la cosecha de esta flor para compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026.



¡De San Luis Tlaxialtemalco para el mundo! pic.twitter.com/dCaqyv4SRn — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 2, 2026

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¿Qué actividades se preparan para el Mundial 2026 en la Ciudad de México?

El adelanto no se limita a las flores. El Gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo 13 de junio, Paseo de la Reforma será escenario de un desfile por el arranque del Mundial 2026.

Entre los elementos centrales del evento destacará un carro alegórico con una ofrenda dedicada a leyendas del futbol que ya se encuentran en el Mictlán, en un intento por unir memoria, deporte y tradición.

Dicho contingente será acompañado por un séquito de 50 catrinas, además de alebrijes, danzantes prehispánicos y referencias a los mundiales celebrados en México.

La producción fue adelantada varios meses respecto a su temporada habitual para formar parte de la imagen que la capital mostrará a visitantes durante el mundial. Ampliar

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¿Qué representa el cempasúchil en la tradición mexicana?

Y, volviendo al cempasúchil, por primera vez en la historia esta flor aparece fuera de su temporada natural con fines turísticos y de imagen urbana.

El cempasúchil no es una planta cualquiera. Originaria de México y cultivada desde tiempos prehispánicos, su ciclo está profundamente ligado al calendario ritual del Día de Muertos.

Su floración ocurre entre septiembre y noviembre, coincidiendo con las fechas en que se honra a los difuntos. Por eso, verla en junio no es solo inusual, es una ruptura simbólica.

Su color naranja representa el sol y la energía vital, mientras que su aroma guía a las almas en su regreso al mundo de los vivos.

Los pétalos se colocan formando caminos que conectan el hogar con el más allá, a nivel simbólico no es solo decoración, es orientación, memoria, vínculo.

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Por eso, su presencia fuera de contexto temporal generó incomodidad entre quienes consideran que su uso no puede desligarse del ritual.

Mientras que, para los productores, el proyecto implicó un reto técnico sin precedentes. Adelantar la floración requirió modificar tiempos, procesos y condiciones de cultivo.

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