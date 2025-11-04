Se reúne Sheinbaum con viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz

Grecia Quiroz hizo un llamado para continuar con el "Movimiento del Sombrero"

Fue en punto de las 14:00 horas de este martes cuando Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, arribó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum después del asesinato del funcionario local.

Durante el sepelio de Carlos Manzo, Grecia pidió justicia por su muerte. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Cómo fue la llegada de Grecia Quiroz a Palacio Nacional?

Después de encabezar la primera reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, la Primera Mandataria se dirigió a Palacio en un vehículo Aveo gris, minutos antes que llegara Quiroz García, quien fue custodiada por dos camionetas de la Guardia Nacional.

¿Qué temas se abordarán en el encuentro?

Esto ocurre previo al encuentro que podría tener Sheinbaum Pardo con su gabinete para la creación del Plan Michoacán por la Paz y Justicia, donde de acuerdo con la Primera Mandataria se convocará a la ciudadanía de todos los sectores.

