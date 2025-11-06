De presidenta del DIF a alcaldesa de Uruapan: ¿Quién es Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo?

Con un nombramiento aprobado por unanimidad por Congreso de Michoacán, Grecia Quiroz se convirtió este miércoles en la nueva alcaldesa de Uruapan, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de las Velas por el Día de Muertos.

Con lágrimas y sin leer una sola palabra, pronunció su primer discurso en el que aseguró que honrará la memoria de su esposo y continuará con el proyecto que encabezaba.

Tomé un lugar que será difícil ocupar, porque esto no debería estar pasando. Quien debería seguir gobernando nuestro municipio es Carlos Manzo, el mejor presidente en la historia de México — Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, en Facebook.

¿Quién es Grecia Itzel Quiroz, nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán?

Antes de asumir el cargo, se desempeñaba como presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Uruapan, desde donde trabajó en diversas campañas en beneficio de distintas comunidades.

Durante octubre, realizó la entrega de vales para cirugías de reconstrucción mamaria en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, además de donaciones de mochilas escolares en localidades como Cutzato, Matanguarán, El Durazno, entre muchas otras; también promovió programas de atención ciudadana, farmacias comunitarias gratuitas y apoyos para a niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores.

Además, de manera constante, acompañó a su esposo en eventos públicos, inauguraciones y en su último informe de gobierno.

“El movimiento del sombrero no fue callado y no lo van a callar”

Madre de dos hijos, uno de los cuales Carlos Manzo cargaba en brazos el día que fue asesinado, dijo que el movimiento de su esposo seguirá adelante.

El movimiento del sombrero no fue callado y no lo van a callar. Así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá. — Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Se gestión se extenderá hasta 2027, en un municipio marcado por la violencia del crimen organizado y los problemas de inseguridad que persisten en la región.

Diez alcaldes asesinados en lo que va del sexenio de Sheinbaum

Con el asesinato de Carlos Manzo, el número de alcaldes y alcaldesas asesinados en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum ascendió a diez, según el periodista Ernesto Núñez.

Hasta junio de este año, se habían contabilizado ocho asesinatos de ediles pertenecientes a distintos partidos políticos como Morena, PT, PAN y PRI, en entidades como Michoacán, Guerrero y Oaxaca, según Óscar Uscanga.

