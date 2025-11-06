Guadalupe Urban, regidora asesinada en Oaxaca, condenó el crimen de Carlos Manzo en sus últimas publicaciones en redes

Previo a su asesinato, la regidora de Oaxaca, Guadalupe Urban, publicó en sus redes mensajes de condena por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

La regidora del PVEM en Oaxaca, Guadalupe Urban Ceballos, fue asesinada este jueves, confirmó el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec.

Esto, a menos de una semana del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, durante el Festival de las Velas del pasado 1 de noviembre.

¿Qué publicó Guadalupe Urban sobre Carlos Manzo antes de ser asesinada?

En su cuenta de facebook, la regidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, solía compartir contenido sobre obras del ayuntamiento, así como denuncias ciudadanas.

Sin embargo, sus últimas publicaciones muestran condenas por el asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado 2 de noviembre.

Una de ellas consiste en un video grabado en vivo en la plaza de Uruapan donde fue asesinado Carlos Manzo, en el que se ve a uno de sus amigos cercanos lamentar el crimen.

El otro material que compartió fue la imagen de Manzo cargando a uno de sus hijos, poco antes de que un sujeto le arrebatara la vida de varios disparos.

Además, compartió material que condenaba el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido a finales de octubre.

¿Cómo fue asesinada Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca?

La Fiscalía de Oaxaca detalló que el cuerpo de la regidora de parques y jardines de San Juan Cacahuatepec, fue encontrado en un camino hacia la comunidad de San Antonio Ocotlán.

Tras lamentar el hecho, informó del envío de personal especializado para llevar a cabo las labores periciales.

De acuerdo con medios locales, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon a la funcionaria Guadalupe Urban, después que había visitado a sus padres.

Los hechos tuvieron lugar después del mediodía, de acuerdo con el reporte que recibió la Vicefiscalía Regional de la Costa de Oaxaca.

