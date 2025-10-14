Diputados donarán parte de sus ingresos para apoyar a damnificados: Ricardo Monreal

Más de 150 familias de las colonias Morelos y Las Granjas Parte Alta, en Poza Rica, Veracruz, perdieron todo tras la reciente inundación. Las viviendas quedaron destruidas y los vecinos denuncian que, a varios días del desastre, ninguna autoridad municipal o estatal se ha acercado para brindar apoyo. Entre el lodo, las familias tratan de rescatar lo poco que quedó, mientras esperan ayuda para reconstruir sus vidas. FOTO: CARLOS NAVA/CUARTOSCURO.COM

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que los 500 legisladores aportarán una cantidad aún no definida como donación para los damnificados por las intensas lluvias que causaron graves estragos en sus casas y hasta pérdidas humanas.

El morenista dijo que no será una aportación voluntaria, sino que se les descontará parte de sus ingresos a cada uno de los diputados, para apoyar en la adquisición de víveres y materiales de construcción para salir de la emergencia.

“Fu un acuerdo de la Jucopo este día y estamos en la búsqueda de definir qué cantidad, y cuántos días se les descontarán de los 500 diputados, No, no es voluntario, habrá cuando menos una cantidad, pero hay ejemplos de diputados que los felicito porque están donando todo un mes de percepciones, hay varios. Se van a entregar institucionalmente a la secretaría de la Defensa Nacional para su distribución”, — señaló Monreal.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, desde el inicio de la sesión de este martes, pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la desgracia que dejaron las lluvias torrenciales en gran parte del país, sobre todo en cinco entidades como Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

“Solicito respetuosamente a esta asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida por las intensas lluvias. Este minuto de silencio es para honrar la vida de quienes han partido y es en solidaridad con sus familias y con todas las comunidades afectadas. Hoy México está con ustedes, no están solos”, — dijo la panista.

La diputada panista, dijo que en el próximo Presupuesto 2026 debe considerarse una partida especial para cubrir los gastos de los damnificados.

