CJNG presume fotos ayudando a damnificados de inundaciones en Veracruz; afectados denuncian falta de apoyo del gobierno

CJNG publica fotos ayudando a damnificados de inundaciones en Veracruz; afectados denuncian falta de apoyo del gobierno

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha aprovechado que los habitantes de Veracruz reprochan la poca ayuda del gobierno federal y las autoridades locales tras las lluvias e inundaciones que han dejado varios muertos y millones en pérdidas y han mandado ayuda a las zonas más afectadas. Despensas y otros materiales al nombre del grupo criminal se han hecho virales en las últimas horas en redes sociales.

CJNG entrega despensas a damnificados por inundaciones en Veracruz

En Veracruz, luego de las fuertes lluvias e inundaciones que dejaron varios muertos y muchas pérdidas de bienes, económicas y mucha incertidumbre para el futuro cercano, habitantes han levantado la voz ante la poca ayuda que perciben por parte del gobierno, tanto federal como estatal.

Esto lo ha aprovechado el crimen organizado, para, enviar ayuda a la gente afectada. En especifico el Cártel Jalisco Nueva Generación, que mandó ayuda a varios municipios afectados, principalmente en Veracruz y otros estados.

En imágenes difundidas en redes sociales se ha observado como grupos pequeños de miembros del cártel llegan en camionetas, con armas largas, llenas de despensas, en cajas y bolsas, ambas con el logo de CJNG.

La gente, lejos de temer por la presencia de criminales, salen a las calles a recibir agradecidos la ayuda.

En fotografías se puede ver que las despensas contienen alimentos de la canasta básica como arroz, frijoles, aceite y otros artículos de higiene como papel higiénico y jabón.

Además de Veracruz, en Hidalgo también se reportó el mismo caso de grupos criminales llegando a lugares donde las inundaciones causaron destrozos.

CJNG entrega despensas a damnificados por inundaciones en Tihuatlán, Veracruz

CLAUDIA SHEINBAUM HABLÓ AL RESPECTO

El tema llegó este martes a Palacio Nacional, donde la Presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo que estaba mal que el crimen organizado se aproveche de estas situaciones para buscar la aprobación de la gente.

Pero también dijo que trabajan para que la ayuda del gobierno sea lo más pronto posible para todas las localidades afectadas.

🚨“Apúrense, apúrense, porque debemos irnos rápido”



Tras las intensas lluvias e inundaciones, circulan videos en donde integrantes del #CJNG entregan despensas a habitantes de Tihuatlán en #Veracruz



🗣️"De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. De parte del Cártel Jalisco… pic.twitter.com/FgXvM4FUxq — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 14, 2025

REPUDIO DE LOS AFECTADOS CONTRA EL GOBIERNO

Desde el domingo pasado, miembros del gobierno federal, incluida la misma Presidenta, Claudia Sheinbaum, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como presidentes y presidentas municipales, se han presentado en el lugar de la tragedia, pero no fueron recibidos de buena manera.

Los habitantes reclaman por acción para ayudar, primero a encontrar a los desaparecidos, para la limpieza y recuperación de las casas y colonias afectadas, pero sobre todo, por el poco apoyo que han notado de autoridades en las calles.

Dicen que es la misma gente la que está limpiando calles, quitando lodo de las casas y ellos mismos han ido descubriendo cuerpos fallecidos bajo el barro, mientras que los gobernantes solo pasan en autos y camionetas y se van.

Incluso hubo agresiones contra el Presidente Municipal de Poza Rica Fernando Luis Remes Garza, que no se bajó de su camioneta el fin de semana, cuando fue a inspeccionar las calles más afectadas. Locatarios le lanzaron piedras y lodo a su automóvil y huyó.