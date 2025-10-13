Senado instala Centro de Acopio y legisladores acaban peleando
El Senado de la República instaló un centro de acopio para reunir ayuda destinada a los damnificados por las lluvias... La oposición reclama por el FONDEN y acusa a Morena de lucrar con la desgracia
En el Senado de la República se instaló un centro de acopio para los damnificados del país, tras las lluvias registradas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
¿Cómo funcionará el centro de acopio del Senado?
La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, acompañada del senador por Veracruz, Manuel Ladrón de Guevara, inauguró las mesas de ayuda en el Jardín Luis Pasteur, a un costado del Senado.
Expresó que todo el apoyo se entregará a la Marina para su distribución y además están proponiendo que cada legislador done voluntariamente 15 días de dieta para la compra de enseres y herramientas.
¿Morena aprovecha para lucrar con la tragedia?
Sin embargo, senadores de oposición llamaron a apoyar y que todo se entregue de manera directa o a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pues acusaron a Morena de aprovechar estas desgracias para lucrar políticamente.
Fue la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien posteó en sus redes sociales un mensaje con el título “acompáñame a ver esta triste historia”, en el que recordó que cuando salieron los cargamentos de apoyo para Guerrero, por la desgracia del Huracán Otis en 2023, Mario Delgado, en aquel entonces líder de Morena, estuvo en el banderazo de salida.
Por su parte, la senadora del PAN, Lupita Murguía, recriminó la desaparición del FONDEN y sentenció que a Querétaro no ha llegado ningún apoyo federal a la Sierra, donde hay comunidades devastadas.
Asimismo, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al gobierno federal de no actuar ante la tragedia provocada por las lluvias que han afectado a Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.