Senado instala Centro de Acopio y legisladores acaban peleando

Los senadores de oposición invitaron a que todo sea donado mediante Organizaciones No Gubernamentales

En el Senado de la República se instaló un centro de acopio para los damnificados del país, tras las lluvias registradas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

📷 La presidenta del Senado, @LauraI_Castillo, encabezó la instalación de un centro de acopio para ayudar a las personas afectadas por las lluvias, el cual se encuentra en la Plaza Luis Pasteur, a un costado del Senado, y opera de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.… pic.twitter.com/GKf90MeO8g — Senado de México (@senadomexicano) October 13, 2025

¿Cómo funcionará el centro de acopio del Senado?

La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, acompañada del senador por Veracruz, Manuel Ladrón de Guevara, inauguró las mesas de ayuda en el Jardín Luis Pasteur, a un costado del Senado.

Expresó que todo el apoyo se entregará a la Marina para su distribución y además están proponiendo que cada legislador done voluntariamente 15 días de dieta para la compra de enseres y herramientas.

La presidenta del Senado, @LauraI_Castillo, convoca a donar en el centro de acopio que se instalará mañana a partir de las 10:00 hrs. en la Plaza Luis Pasteur; en apoyo de las personas damnificadas por las intensas lluvias en la Huasteca. pic.twitter.com/lJGCUJRs2n — Senado de México (@senadomexicano) October 13, 2025

¿Morena aprovecha para lucrar con la tragedia?

Sin embargo, senadores de oposición llamaron a apoyar y que todo se entregue de manera directa o a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pues acusaron a Morena de aprovechar estas desgracias para lucrar políticamente.

Fue la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien posteó en sus redes sociales un mensaje con el título “acompáñame a ver esta triste historia”, en el que recordó que cuando salieron los cargamentos de apoyo para Guerrero, por la desgracia del Huracán Otis en 2023, Mario Delgado, en aquel entonces líder de Morena, estuvo en el banderazo de salida.

Del Senado van a poner un acopio para damnificados de los recientes desastres naturales



Yo con todo gusto dispuesta a apoyar pero NADA a través del Senado



Cuando Otis en Guerrero se instaló el acopio y terminó morena apropiándose de todo



La institucionalidad les vale pic.twitter.com/A3zPvCHyVu — Claudia Anaya 👩🏼‍🦽 (@ClaudiAnaya) October 12, 2025

Por su parte, la senadora del PAN, Lupita Murguía, recriminó la desaparición del FONDEN y sentenció que a Querétaro no ha llegado ningún apoyo federal a la Sierra, donde hay comunidades devastadas.

Asimismo, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al gobierno federal de no actuar ante la tragedia provocada por las lluvias que han afectado a Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

México está de luto y MORENA guarda silencio.



Van 139 municipios afectados. Más de 34 mil viviendas dañadas. Fallecidos y desaparecidos por este desastre. Las familias viven hoy con miedo, incertidumbre y abandono.



Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 13, 2025

