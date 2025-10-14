Senado extingue fideicomiso y transfiere más de mil millones para damnificados

Toneladas de lodo son retirados de casas y negocios, por habitantes y autoridades locales y federales, tras varios días de la inundación que provocó el desbordamiento del río Cazones por las intensas lluvias del viernes pasado. El mal olor se hace presente en varias partes de la ciudad ante la presencia de animales muertos. FOTO: JESSAMYN NAZARIO MENDO/cuartoscuro.com

Ahora que el gobierno federal busca recursos hasta por debajo de las piedras para enfrentar la tragedia que dejaron las lluvias en cinco estados del país, el Senado de la República le dará más de mil millones de pesos de un fideicomiso del Senado que tenía para obras.

¿Qué pasará con el dinero del fideicomiso?

El líder de Morena, Adán Augusto López, anunció que después de 31 años de su creación, el Senado de la República y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), acordaron extinguir el Fideicomiso 1705, constituido en abril de 1994 con el propósito de financiar la construcción de la nueva sede legislativa.

Explicó que los recursos remanentes, por un monto superior a mil millones de pesos, serán transferidos este miércoles a la Tesorería de la Federación, una vez que sean recibidos por la Tesorería del propio Senado.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena, informó que la devolución de los recursos se realizará en dos etapas:

En la primera, el Senado entregará 800 millones de pesos antes de que concluya el año fiscal.

antes de que concluya el año fiscal. En enero de 2026 se transferirá el remanente, estimado en poco más de 200 millones de pesos.

¿Qué opinan los legisladores sobre esta decisión?

La senadora del PRI, Claudia Anaya, dijo que eso es una muestra de que el gobierno de Claudia Sheinbaum está quebrado y desesperado ante los miles de damnificados que piden apoyos.

Por la mañana, en el pleno de la Cámara Alta se guardó un minuto de silencio por las víctimas de las devastadoras lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Los senadores de oposición reclamaron por la falta del FONDEN y la reacción tardía del gobierno federal ante la desgracia.

Los senadores determinaron donar 15 días de dieta para los damnificados, lo que equivale a unos siete mil millones de pesos.

