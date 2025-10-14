“No digas municipios afectados” advierte Sheinbaum a Kershenobich, secretario de Salud

Momento en el que Sheinbaum da la indicación de no informar sobre los municipios afectados

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum le dio la indicación al Secretario de Salud, el doctor David Kershenobich, de no decir qué municipios siguen padeciendo las consecuencias de las intensas lluvias registradas del 6 al 9 de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

¿Qué ocurrió durante la conferencia matutina?

En redes sociales, rápidamente se hizo viral el video, con ayuda de personalidades e influencers como José Antonio Crespo, Elisa Alanís, Rubén Luengas y Mario Maldonado, entre otros.

En su informe, Kershenobich detalló que 90 personas permanecen hospitalizadas en tres estados y que no se han registrado muertes por lesiones directas relacionadas con las lluvias. Añadió que la red hospitalaria opera con mínimos daños estructurales y que solo tres hospitales trabajan con plantas de energía de emergencia.

“Los principales retos son la incomunicación y los deslaves. La prioridad es atender a la población que no puede llegar a los centros médicos”. — David Kershenobich

¿Qué información se omitió en el reporte oficial?

También informó que se han desplegado 471 brigadas de vacunación y 242 brigadas médicas móviles, con la meta de superar las mil en los próximos días, además de operativos de control de vectores para prevenir brotes de dengue.

Sin embargo, en ningún momento del reporte se mencionaron los alrededor de 111 municipios afectados lluvias que resultaron con estructuras dañadas, viviendas destruidas y decenas de desaparecidos.

