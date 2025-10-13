Ministros de la SCJN donarán parte de su salario a damnificados por lluvias

Ya van más de 60 muertos por las inundaciones

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron su intención de realizar donativos a los damnificados en cinco estados del país por las fuertes lluvias de los últimos días, y exhortaron al resto del Poder Judicial de la Federación (PJF) a hacer lo propio.

Se reportan afectaciones en 13 municipios de Hidalgo, con mil 200 viviendas dañadas Ampliar

Te podría interesar: Reportan 43 desaparecidos en Hidalgo tras intensas lluvias

¿Cómo se realizará la ayuda del Poder Judicial?

Asimismo, instalarán centros de acopio para ayudar a quienes resultaron afectados por las lluvias.

Durante el inicio de la sesión de este lunes, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pidió un minuto de silencio por “los fallecidos y las víctimas de este temporal en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí”.

En sesión, ministras y ministros de la #NuevaSCJN guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas y personas afectadas por las intensas lluvias que han golpeado diversos estados del país.



El Ministro Presidente, @HugoAguilarOrti anunció que el Pleno donará parte de su… pic.twitter.com/3TmJeptR5Z — Suprema Corte (@SCJN) October 13, 2025

Sin embargo, Aguilar Ortiz omitió mencionar a Veracruz, en donde más daños se registraron.

También puedes leer: Mueren 64 personas y 65 desaparecen por lluvias en Veracruz, reporta Sheinbaum

¿Qué tipo de apoyo se entregará a los damnificados?

El ministro presidente exhortó a aportar agua embotellada, alimentos enlatados, artículos para higiene personal, ropa para bebé, insumos para primeros auxilios y herramientas.

“El pleno de ministras y ministros de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres. Vamos hacer esta aportación en los días subsecuentes y de igual manera convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal, vamos a establecer un punto de acopio en este edificio de Pino Suárez número 2 y en el edificio de Revolución, ahí vamos a estar recibiendo los víveres”. — Hugo Aguilar Ortiz

Síguenos en Google News y encuentra más información