Sheinbaum supervisa censos de Bienestar en Querétaro tras lluvias

Comienza la realización de censos de Bienestar en Querétaro, tras las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana que dejó ocho municipios afectados y un menor de edad fallecido.

Fue alrededor de las 11 de la mañana, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum salió de Palacio Nacional, para supervisar labores y apertura de caminos en Puente de Dios, Querétaro, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene implementado el Plan DN-III-E.

¿QUÉ DIJO LA PRESIDENTA DURANTE SU VISITA EN QUERÉTARO?

A través de su red social “X”, Sheinbaum mencionó que como parte de su segundo día de recorridos en territorio queretano y en apoyo a la población, en Pinal de Amoles, reiteró que “hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”.

Posteriormente en Puente de Dios señaló que comenzó la aplicación de cuestionarios para brindar los apoyos necesarios.

¿CUÁNTOS SERVIDORES PARTICIPARON EN EL OPERATIVO?

Durante la mañanera, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que fueron desplegados 3 mil servidores de la nación en Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, para iniciar el censo, a partir del cual, iniciará la entrega de apoyos esta misma semana.

En su recorrido por las zonas afectadas, la jefa del Ejecutivo Federal es acompañada por el gobernador Mauricio Kuri, así como por miembros de su gabinete.

Cabe mencionar que sólo realizó esta visita a pesar de anunciar que también estaría presente en el estado de Hidalgo.

