CNTE mantiene paro indefinido tras fracasar negociación con Gobernación

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salió este lunes de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob) sin acuerdos concretos y con el señalamiento de que el gobierno federal no presentó una estrategia ni una ruta de solución para atender sus demandas centrales.

Desde el Gobierno de México se reitera el llamado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a acudir a la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender sus demandas y se rechaza la participación de provocadores… pic.twitter.com/kL6kJrxZhw — Gobernación (@SEGOB_mx) June 1, 2026

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¿Por qué la CNTE rechazó los resultados de la reunión con Segob?

Al término del encuentro, qué se prolongó por cuatro horas, el secretario general de la sección 58 de la CNTE en Zacatecas, Marcelino Rodarte Hernández, afirmó que la reunión se limitó a retomar planteamientos discutidos desde hace más de un año y medio, sin avances sustanciales en temas como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición de la USICAMM y la derogación de la reforma educativa.

“Hoy no nos presenta nada. Solamente retomar la misma mesa que se soltó hace 18 meses. No vimos ni una variante. Por eso será la presidenta la que presente hoy en esa apertura de diálogo que se dice, y lo entre comillas, de construir juntos, pero hoy no se construyó nada, se regresó a la etapa inicial. Solamente una promesa de diálogo de construcción”. —

Los representantes magisteriales insistieron en que corresponde a la presidenta Claudia Sheinbaum definir una ruta para concretar el compromiso que, aseguran, realizó durante la campaña presidencial respecto a la reforma del sistema de pensiones.

“La presidenta hizo un compromiso en campaña: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Es recuperar los sistemas solidarios de pensiones, no estas empresas que se han enriquecido con las cuentas individuales. Es ella la que tiene que generar la ruta de salida”. —

🔴Integrantes de la #CNTE mantienen bloqueos en Paseo de la Reforma, desde El Caballito hasta la zona de Chapultepec, afectando carriles centrales en ambos sentidos del Circuito Interior.



En la zona del Ángel de la Independencia también se reportan daños a figuras de acrílico… pic.twitter.com/qWxeOiLNCB — W Radio México (@WRADIOMexico) June 2, 2026

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¿Qué condiciones pone la CNTE para levantar el paro nacional?

La CNTE informó que el encuentro quedó en receso y que el gobierno federal se comprometió a responder este martes a los planteamientos presentados por la organización.

Sin embargo, los dirigentes dejaron claro que cualquier decisión sobre modificar o levantar las movilizaciones dependerá de la existencia de compromisos formales y verificables.

“Va a ser hasta que tengamos respuestas claras, compromisos serios. No hay confianza a lo que hoy se dice; tendrá que ser en un mecanismo muy formal, muy serio, muy legal, donde podamos considerarlo en nuestras instancias”. —

Por su parte, de la secretaria general de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Yeni Araceli Perez sostuvo que la disidencia magisterial aceptó acudir a la reunión pese a que su exigencia original era sostener una mesa directa con la titular del Ejecutivo federal.

“La CNTE mostró voluntad al venir a esta mesa con los secretarios de Estado, cuando nuestra exigencia es muy puntual: que la mesa debe ser con la presidenta de la República. También le hicimos ver a este gobierno que ha perdido credibilidad en el magisterio que se está movilizando a nivel nacional, porque una cosa fue lo que dijeron en campaña y quedó en un discurso demagógico; hoy tenemos otra respuesta, o más bien, no tenemos respuesta a nuestras demandas centrales”. —

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¿Qué dijo la CNTE sobre las protestas y la presunta represión?

Durante el posicionamiento, los dirigentes reiteraron que el paro nacional continuará mientras no existan respuestas a sus exigencias.

“Seremos muy claros: si no hay respuesta, seguiremos aquí permaneciendo hasta que tengamos la solución a nuestras demandas centrales”. —

Asimismo, denunciaron que durante la reunión no hubo una respuesta concreta sobre los hechos de violencia registrados durante las protestas del día anterior y acusaron al Estado de criminalizar la protesta social.

“No hubo ninguna respuesta concreta sobre la represión del día de ayer. Hemos sido enfáticos en que no más criminalización de la protesta social. Ayer fue un ataque directo a nuestros compañeros, y hoy podemos informar que un compañero sigue debatiéndose entre la vida y la muerte por las afectaciones sufridas”. —

La CNTE informó que será su Asamblea Nacional Representativa la instancia encargada de evaluar los resultados del encuentro y definir las acciones a seguir en las próximas horas.

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