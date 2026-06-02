Nadie debe usar la soberanía para proteger criminales, afirma Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que nadie puede usar la soberanía como pretexto para proteger criminales, como es el caso de los narcopolíticos de Morena.

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¿Qué dijo Alejandro Moreno sobre la seguridad en México?

En un mensaje en redes sociales, el senador del tricolor, opinó que desde que Morena llegó al poder la única transformación que ocurrió fue la de los cárteles del crimen organizado los cuales dejaron de ser grupos limitados y pasaron a estructuras mucho más agresivas, con mayor alcance, mejor coordinadas y con herramientas letales más sofisticadas.

“Todo gracias a la complicidad de los narcopolíticos de MORENA, traidores a la Patria, que se convirtieron en el brazo político del narco”. — Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

¿Qué advirtió Marco Rubio sobre los grupos delictivos?

Alejandro Moreno resaltó que ahora, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo advirtió en el Senado norteamericano, al señalar que estos grupos delictivos ya utilizan drones y que pueden representar una amenaza directa para su país.

Y qué esa alerta venga desde fuera confirma la dimensión del problema que en México han preferido ignorar.

“Los narcopolíticos del gobierno de MORENA no solo fallaron en enfrentarlos, les permitieron avanzar. Hoy los cárteles del crimen organizado tienen más control y más capacidad, mientras las familias viven con miedo”. — Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

Tal como lo hemos venido denunciando desde que MORENA llegó al poder, la única transformación que sí ocurrió fue la de los cárteles del crimen organizado. Dejaron de ser grupos limitados y pasaron a estructuras mucho más agresivas, con mayor alcance, mejor coordinadas y con… pic.twitter.com/5u0J3jpyQo — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 2, 2026

¿Por qué el PRI cuestiona el uso del argumento de soberanía?

Remarcó que México necesita recuperar autoridad y orden porque cuando el Estado se hace a un lado, los criminales toman el control.

“A México hay que defenderlo, por la razón o por la fuerza”. — Alejandro Moreno, líder nacional del PRI

Por ello, el dirigente priista insistió que nadie puede usar la soberanía nacional como pretexto para proteger criminales.

¡Los narcopolíticos de MORENA van a pagar por haber convertido nuestro país en un baño de sangre!, advirtió.

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