Jubilación anticipada entró en vigor: Claudia Sheinbaum elevó a decreto el retiro a los 55 años

El decreto presidencial que modifica la jubilación en el ISSSTE reduce la edad de retiro y mantiene el pago íntegro de la pensión para retirarse anticipadamente a los 55 años en unos años.

ACTUALIZACIÓN: Esta nota ha sido actualizada con la guía visual e infografía de los requisitos, edades mínimas y años de servicio vigentes para este año bajo el régimen del Décimo Transitorio.

La jubilación anticipada en el ISSSTE ya es oficial. Un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum ahora permitirá que los trabajadores del Estado puedan acceder al retiro desde los 55 años, con pensión completa y sin recortes.

Y es que este cambio modifica de fondo las reglas históricas del retiro en el ISSSTE. Por primera vez, la jubilación deja de ser una excepción castigada y se convierte en un derecho regulado, gradual y voluntario, con garantía del 100 % del sueldo básico y, a continuación, te compartimos lo que se sabe hasta ahora.

¿En qué consiste el decreto de jubilación anticipada?

El decreto de jubilación anticipada consiste en reducir de forma oficial la edad mínima de retiro en el ISSSTE mediante una tabla gradual, cuyo objetivo final es permitir la jubilación a partir de los 55 años hasta 2034.

Con esta medida, se elimina la obligación de esperar hasta los 60 o 65 años para acceder a una pensión de vejez y se establece un calendario para adelantar el retiro sin ningún tipo de penalizaciones económicas. Sin embargo, para poder tener la opción de elegir esta modalidad debes de estar bajo el régimen del Décimo Transitorio.

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Guía visual: ¿En qué consiste el decreto de jubilación anticipada?

Para entender rápidamente quiénes pueden solicitar este beneficio y cómo se reducirá la edad de forma paulatina, te compartimos la siguiente infografía explicativa:

Así funciona el nuevo decreto de jubilación anticipada en el ISSSTE para trabajadores del Décimo Transitorio. (Infografía) Ampliar

¿Quiénes son los primeros beneficiados con la entrada en vigor?

Los primeros beneficiados con la entrada en vigor del decreto son los trabajadores que ya alcanzaron las edades iniciales definidas en la tabla gradual.

Actualmente, el ISSSTE ya debe aceptar solicitudes de mujeres de 56 años y hombres de 58 años, quienes forman parte del primer bloque. A partir de ahí, la edad seguirá reduciéndose hasta llegar al objetivo final de los 55 años.

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¿Cuáles son los requisitos de la jubilación anticipada en 2026?

Los requisitos de la jubilación anticipada del ISSSTE en 2026 no dependen solo de la edad, sino principalmente de la antigüedad laboral acumulada.

En este esquema, se necesitan 28 años de servicio en el caso de las mujeres y 30 años de servicio en el caso de los hombres

Cumplidos estos requisitos, el trabajador recibe una pensión equivalente al 100 % del sueldo básico, sin recortes por retiro anticipado y con ajuste automático anual conforme a la inflación, tal y como lo muestra la siguiente tabla:

Beneficio Asegurado Condiciones del Decreto Monto de la Pensión Equivalente al 100% del sueldo básico. Penalizaciones 0% de recortes por retiro anticipado. Poder Adquisitivo Ajuste automático anual conforme a la inflación.

¿A quién SÍ le conviene jubilarse anticipadamente y a quién no?

A quién SÍ le conviene:

A las mujeres del sector público: El calendario les otorga un beneficio exclusivo de género, permitiéndoles retirarse siempre dos años antes que a los hombres .

El calendario les otorga un beneficio exclusivo de género, permitiéndoles retirarse siempre dos años antes que a los hombres A quienes cotizan en el Artículo Décimo Transitorio: Es totalmente conveniente porque se van antes de tiempo cobrando el 100% de su último sueldo básico, sin penalizaciones ni recortes en su pensión, además de mantener su cobertura médica total de inmediato.

Es totalmente conveniente porque se van antes de tiempo cobrando el 100% de su último sueldo básico, sin penalizaciones ni recortes en su pensión, además de mantener su cobertura médica total de inmediato. A las millennials: Son las más beneficiadas a futuro, ya que la reducción gradual de la edad mínima les permitirá jubilarse a los 53 años justo cuando la tabla toque su punto más bajo en 2034.

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