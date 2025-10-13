Reportan 43 desaparecidos en Hidalgo tras intensas lluvias

Se eleva a 43 el número de personas desaparecidas tras las intensas lluvias en el estado de Hidalgo.

El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, informó que se han documentado 43 personas desaparecidas en Hidalgo por las recientes lluvias que se registraron en el estado en los últimos días, así como 21 personas fallecidas en el territorio estatal.

Municipios afectados y daños en infraestructura

El mandatario estatal explicó que suman 28 municipios afectados, con 244 caminos dañados en su totalidad, de los cuales 130 están parcialmente abiertos, mientras que 24 puentes colapsaron, por lo cual arribaron al estado 178 elementos del Ejército mexicano para aplicar el Plan DN-III de apoyo a la población en desastres naturales.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo de la entidad, los municipios más afectados son aquellos que se encuentran en la Sierra Gorda, como la Otomí-Tepehua, por lo que existen áreas en donde no pueden ingresar por vía terrestre y se encargan de analizar las condiciones para enviar el apoyo a la población damnificada.

En la mañanera, informamos las cifras y avances de los trabajos que estamos realizando en Hidalgo para apoyar a las familias en las zonas afectadas.#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/QMuHjv4LDk — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) October 13, 2025

Agregó que hay seis personas hospitalizadas, que fueron trasladadas por helicóptero en vía aérea, mientras que dos mil 500 personas se mantienen en albergues temporales hasta que existan las condiciones para su retorno a las viviendas.

Acciones de apoyo y evaluación de daños

Enfatizó que recorrerá las zonas afectadas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para conocer la gravedad del fenómeno y comenzar con el censo general para identificar el total de personas damnificadas, aunque de manera preliminar se ha anunciado que más de mil 200 viviendas fueron dañadas y 307 escuelas también fueron impactadas.

Sostuvo que se trató de un fenómeno natural atípico, por lo cual no les informaron con anterioridad sobre los impactos de este problema natural, sin embargo, aseveró que se destinarán más de 500 millones de pesos para atender a la población damnificada, aunado a que solicitarán el apoyo de la Federación para este tipo de casos.

Hasta el momento continúan las brigadas de apoyo a la población en las zonas serranas, donde las inundaciones provocaron daños significativos en el territorio estatal.

AHZ.

