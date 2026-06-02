Caso Maru Campos: Felipe Calderón y Vicente Fox encabezan el listado de panistas que han expresado su apoyo a la Gobernadora de Chihuahua

Recientemente Maru Campos ha estado en boca de toda la política mexicana, trayendo consigo una guerra entre distintos partidos en México. Debido a esto, distintos personajes del PAN (partido al que pertenece la gobernadora) han expresado su apoyo y confianza hacia ella, por lo que si quieres saber qué pasa en este problema, sigue leyendo para enterarte de todo este asunto.

¿Quién es Maru Campos?

Maru Campos es la actual gobernadora panista de Chihuahua. Ella comenzó a ser centro de atención debido a que el Gobierno federal, supone que organizó un operativo contra narcotraficantes en la Sierra Tarahumara, si embargo, ese no es el problema.

Lo verdaderamente preocupante es que en este operativo, participaron agentes supuestamente ligados a la CIA en el cual, fallecieron. Debido a esto, las autoridades correspondientes y nacionales, mencionaron que esto era violentar a la nación debido a que no se tenía autorización oficial para que participaran en actividades dentro de México.

Desde ese momento, se acusó a Maru Campos de haber permitido intervención extranjera en territorio mexicano, anunciando un juicio político por “traición a la patria”. Asimismo, Maru Campos dice ser inocente y esto es creación de Morena para desprestigiar a la oposición, como se hacen llamar.

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Listado de panistas que han apoyado a Maru Campos

La mayoría de quienes aparecen en este listado, han aparecido en eventos públicos mostrando su apoyo a Maru Campos. Todo ello con consignas en físico o en redes sociales con el hashtag #YoConMaru, organizadas por el PAN en Chihuahua para respaldar a la gobernadora frente a las acusaciones impulsadas desde Morena.

Felipe Calderón: expresidente de México de 2006 a 2012

Vicente Fox: expresidente de México de 2000 a 2006, primer presidente elegido de otro partido después de que en 70 años gobernó el PRI

Xóchitl Gálvez: empresaria y política mexicana, candidata a la presidencia en 2024

Ricardo Anaya: dirigente nacional del PAN y candidato a la presidencia en 2018

Kenia López Rabadán: senadora panista y una de las voces más activas de oposición en redes sociales y el Senado

Jorge Romero Herrera: es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y uno de los liderazgos más importantes del partido actualmente

Elías Lixa: diputado federal panista y abogado

¿Qué se sabe sobre el caso Maru Campos hasta el momento?

El caso de Maru Campos sigue siendo principalmente un enorme conflicto político, en caso de que la gobernadora de Chihuahua haya permitido el ingreso de agentes de la CIA a territorio mexicano, sería una grave falta a la Constitución y leyes mexicanas.

Sin embargo, recordemos que esto es solo suposición y declaraciones aún no oficiales por parte del gobierno mexicano, por lo que seguiremos de cerca lo que suceda con Maru Campos.