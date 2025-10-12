Entre momentos de tensión, Claudia Sheinbaum realiza visita a zonas afectadas por lluvias y promete apoyo total a damnificados

Si afirmar que se hará todo para atender la emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum, visitó este fin de semana los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, afectados por las fuertes lluvias generadas por los ciclones tropicales Raymond y Priscilla.

A través de su cuenta de la red social “X” la primera mandataria dio a conocer el inicio de censos para atender a la población afectada.

“San Luis, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, desde el viernes muy temprano se instaló el comité de Protección Civil, el mismo jueves se puso en marcha el Plan DNIII para los cinco estados así como el Plan Marina, me he reunido a distancia varias veces con los gobernadores, son cerca de 111 los municipios afectados, desde el primer momento se está trabajando para la apertura de cambiamos, fueron varias carreteras federales afectadas, 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de estas 108 interrupciones, 103 ya fueron atendidas, de San Luis Potosí, de Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla”, publicó.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Suman 18 muertos por inundaciones en Veracruz

En redes sociales se dieron a conocer distintos videos donde se observa a habitantes de Poza Rico, Veracruz, reclamar a la jefa del Ejecutivo Federal, por la falta de atención en las primeras horas.

“No se va a ocultar nada. -¿Dónde están los muertos? ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren la foto! ¡Miren, miren! ¡Miren dónde están ellos! Son mis compañeros de la Universidad de La Crosada. ¡Estudiantes! ¡No pudieron salir!

-No vamos a ocultar nada.

-Ay! ¡No puede ser! Sí, pero compañero, son tres días en donde estamos...

-Son tres días donde la gente...

-Aquí estuvimos nosotros los tres días limpiando. ¡Llevo tres días limpiando aquí! ¡No vamos a ocultar nada!

-¡Aquí no queremos a la gobernadora! ¿De qué me sirve que venga aquí? ¡Yo quiero ver a mis compañeros! ¡Son forajos! Presidenta, hay personas desaparecidas. ¿Cuál es el mensaje para ellas?

-A todos se les va a atender. Ya tienen identificados los casos, Presidenta. A todos se les va a atender. No se va a

ocultar nada”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Lluvias en Nayarit provocan desbordamiento de ríos y afectaciones en varios municipios

Sheinbaum Pardo aseguró que a nadie se dejará desprotegido.

“Lo primero es ayudarle a la limpieza y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que puedan pasar la emergencia, aquí está el Secretario de Defensa, de Marina, está la Gobernadora para poderles ayudar en todo eso, en muchos municipios de Veracruz, venimos ahorita de Puebla, el daño fue en cinco estados pero por eso estamos aquí, aquí me están oyendo los secretarios para que podamos desplegar brigadas para ayudarles en la limpieza es lo primero”.

En breve entrevista, en Veracruz, explicó que la zona afectada se dividió en cuatro zonas para apoyar con las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

“Con respecto a las personas que lamentablemente fallecieron… a través de la Fiscalía del estado se está certificando… y las personas no localizadas se está haciendo un registro… hay muchos caminos que aún no pueden abrirse a las localidades que no se pueden llegar, el día de hoy iniciaron los puentes aéreos para poder llevar alimentación y agua potable… hasta el día de ayer en todo el país eran 44 fallecidos, en Veracruz si nos permiten tener toda la información en la mañana”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Deslave de una enorme roca en Morelos deja tres muertos, entre ellos un bebé

Mencionó que el lunes visitará Hidalgo y Querétaro para regresar el miércoles o jueves a Veracruz.

Tras reunirse con autoridades federales y estatales, como la gobernadora Rocío Nahle, la presidenta de México pido a la población afectada reportar al 079 las personas no localizadas.

Además dijo a partir del lunes habrá censo ‘casa por casa’, para conocer de los daños y anunciar los apoyos ya que enfatizó, no se dejará a nadie desamparado.