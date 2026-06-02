De la ajolotización a la denuncia: MC acusa despilfarro por repintado de puentes por Mundial en CDMX

Movimiento Ciudadano en la CDMX, dio a conocer que denuncio ante la Contraloría de la ciudad “el despilfarro” que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, esta haciendo al “jugar a las pinturitas” con el dinero de los chilangos.

La denuncia es por el posible uso indebido de facultades y desvió de recursos.

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¿Por qué MC denunció el repintado de morado a amarillo?

El excandidato a la Jefatura de Gobierno por MC, Salomón Chertorivsky, sostuvo que es increíble lo que esta pasando en la capital del país.

“Denunciamos el despilfarro de una jefa de Gobierno que está jugando a las pinturitas con el dinero de las y los chilangos en una ciudad que se está cayendo a pedazos, el metro, el tren ligero, las calles inundadas, los hoyos y la seguridad todo fallando pero la señora Brugada encontró presupuesto para pintar de morado, borrar y volver a pintar de amarillo”. — Salomón Chertorivsky, excandidato a la Jefatura de Gobierno por MC

Quienes integramos Movimiento Ciudadano Ciudad de México, denunciamos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el despilfarro de recursos públicos que se realizó en pintar de morado las calles de la ciudad para, días más tarde, volver a pintarlas de amarillo. Además de la… pic.twitter.com/dFMGz29vZK — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) June 2, 2026

¿Qué señala MC sobre la asignación de contratos?

En conferencia de prensa, junto con el coordinador de los diputados locales de MC, Royfid Torres, Chertorivsky, precisó que además quien esta haciendo los trabajos de pintura es la empresa consentida de Brugada a la que se le dio la obra a través de una adjudicación directa, sin licitación.

“Es el proveedor que viene acompañandola desde Iztapalapa: Hasta la fecha lleva más de 250 millones de pesos en 27 contratos y si hacemos cuentas de cuánto dicen que costó pintar ni siquiera con los propios cálculos sus tabuladores se respetan”. — Salomón Chertorivsky, excandidato a la Jefatura de Gobierno por MC

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Son 250 millones de pesos los que lleva ganados esta empresa, y eso, aseguró ya no es ser un proveedor sino “un socio”.

¿Qué argumenta la denuncia presentada ante la Contraloría?

Y ahora, el Gobierno de la Ciudad dice que no fue su culpa que no se pintara de amarillo, como lo dictan las reglas viales internacionales, sino que fue culpa del proveedor y ellos no supervisaron.

La denuncia especifica que a partir de las obras con motivo de la celebración del Mundial de Futbol la jefa de Gobierno como servidora publica “ha vulnerado diversos principios” como la legalidad, la eficiencia, la economía, la transparencia y la honradez.

Todo esto en perjuicio del derecho humano de los capitalinos a una “buena administración”.

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