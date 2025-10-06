Reanudan actividades escuelas y facultades de la UNAM, tras hechos violentos

CCH UNAM ya tiene fecha para el regreso a clases para el ciclo 2025-2026.

La Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) reanudó clases este lunes en 39 de los 45 planteles de educación superior y media superior, tras una semana marcada por hechos violentos que derivaron en la muerte de un estudiante de CCH Sur, así como de un trabajador herido.

La secretaria general de la Máxima Casa de Estudios, Patricia Dolores Dávila Aranda, destacó el trabajo colaborativo en los distintos planteles, construido a partir del diálogo, la escucha activa y el respeto para reforzar la seguridad.

¿QUÉ FACULTADES Y ESCUELAS RETOMARON ACTIVIDADES?

Dávila Aranda detalló que 22 escuelas y facultades ya reanudaron clases, junto con los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), cuatro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y cuatro Escuelas Nacionales.

En medio de la amenaza de bomba registrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que derivó en su cierre temporal, la funcionaria informó que este martes se incorporará la Escuela Nacional de Trabajo Social, mientras que se encuentran en proceso de apertura las facultades de Odontología, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia.

AVANCES EN SEGURIDAD Y COLABORACIÓN UNIVERSITARIA

Tras los hechos violentos ocurridos en el CCH-Sur, la secretaria General señaló que se alcanzaron acuerdos con los estudiantes, que incluyen un cronograma para retomar las actividades comprometidas.

Dávila Aranda subrayó que, tal como lo instruyó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, se desarrolló una intensa semana de análisis y trabajo conjunto entre autoridades y comunidad universitaria.

REPORTAN CAMIÓN DEL EJÉRCITO MEXICANO DENTRO DE CU

En redes sociales, Protección Civil de la UNAM informó que a las 9:07 horas un camión del Ejército Mexicano ingresó por error al circuito vehicular de Ciudad Universitaria, siendo detenido por personal de seguridad universitaria.

Tras aclarar la situación, el vehículo salió por la calle Delfín Madrigal a las 9:13 horas.

