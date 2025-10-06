UNAM reforzará seguridad en el CCH Sur tras ataques a estudiante y trabajador

Juez pide a la UNAM respetar el lugar de Lorena en el CCH Sur( Cuartoscuro )

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, luego de tres mesas de diálogo entre autoridades de la Rectoría, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y el plantel Sur, con representación estudiantil, se acordó un conjunto de acciones para reforzar la seguridad interna.

El acuerdo se alcanzó tras el ataque a un estudiante y a un trabajador ocurrido hace unas semanas en las instalaciones del CCH Sur. Como respuesta, se actualizarán los protocolos de seguridad y el actuar de las autoridades en caso de presencia o uso de armas dentro del plantel.

“Imperó la disposición para trabajar en favor de la comunidad, así como brindar apoyos en la atención de la salud mental de las y los alumnos, y se aprobó una serie de acciones encaminadas a reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel”, señaló la UNAM en un comunicado.

Nuevas medidas de seguridad en la UNAM

La máxima casa de estudios detalló que entre las acciones inmediatas se encuentran:

Instalación de arco de detección de metales .

. Uso de detectores de metales manuales .

. Lectores de códigos de credencial para accesos.

para accesos. Credencialización y control de ingreso tanto en la entrada principal como en el estacionamiento.

Estas medidas se aplicarán inicialmente de forma aleatoria y se complementarán con cursos y talleres impartidos por la Dirección de Protección Civil y áreas afines, enfocados en procedimientos de emergencia y primeros auxilios.

Atención a la salud mental en la UNAM

Además, la UNAM indicó que se brindarán apoyos adicionales en materia de salud mental al alumnado, con el fin de fortalecer el bienestar y la seguridad de la comunidad universitaria.

Finalmente, se presentó un cronograma de actividades para dar seguimiento a las acciones acordadas y se establecieron reuniones periódicas con la representación estudiantil del plantel Sur.

