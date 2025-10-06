;

  • 06 OCT 2025, Actualizado 21:04

UNAM reforzará seguridad en el CCH Sur tras ataques a estudiante y trabajador

La UNAM anunció nuevas medidas de seguridad en el CCH Sur, entre ellas detectores de metales, credencialización y talleres de protección civil, tras el ataque contra un alumno y un trabajador.

Juez pide a la UNAM respetar el lugar de Lorena en el CCH Sur

Juez pide a la UNAM respetar el lugar de Lorena en el CCH Sur(Cuartoscuro)

Sandra Tapia Vázquez

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, luego de tres mesas de diálogo entre autoridades de la Rectoría, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y el plantel Sur, con representación estudiantil, se acordó un conjunto de acciones para reforzar la seguridad interna.

El acuerdo se alcanzó tras el ataque a un estudiante y a un trabajador ocurrido hace unas semanas en las instalaciones del CCH Sur. Como respuesta, se actualizarán los protocolos de seguridad y el actuar de las autoridades en caso de presencia o uso de armas dentro del plantel.

“Imperó la disposición para trabajar en favor de la comunidad, así como brindar apoyos en la atención de la salud mental de las y los alumnos, y se aprobó una serie de acciones encaminadas a reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel”, señaló la UNAM en un comunicado.

Nuevas medidas de seguridad en la UNAM

La máxima casa de estudios detalló que entre las acciones inmediatas se encuentran:

  • Instalación de arco de detección de metales.
  • Uso de detectores de metales manuales.
  • Lectores de códigos de credencial para accesos.
  • Credencialización y control de ingreso tanto en la entrada principal como en el estacionamiento.

Estas medidas se aplicarán inicialmente de forma aleatoria y se complementarán con cursos y talleres impartidos por la Dirección de Protección Civil y áreas afines, enfocados en procedimientos de emergencia y primeros auxilios.

Atención a la salud mental en la UNAM

Además, la UNAM indicó que se brindarán apoyos adicionales en materia de salud mental al alumnado, con el fin de fortalecer el bienestar y la seguridad de la comunidad universitaria.

Finalmente, se presentó un cronograma de actividades para dar seguimiento a las acciones acordadas y se establecieron reuniones periódicas con la representación estudiantil del plantel Sur.

