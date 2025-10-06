UNAM reforzará seguridad en el CCH Sur tras ataques a estudiante y trabajador
La UNAM anunció nuevas medidas de seguridad en el CCH Sur, entre ellas detectores de metales, credencialización y talleres de protección civil, tras el ataque contra un alumno y un trabajador.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, luego de tres mesas de diálogo entre autoridades de la Rectoría, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y el plantel Sur, con representación estudiantil, se acordó un conjunto de acciones para reforzar la seguridad interna.
El acuerdo se alcanzó tras el ataque a un estudiante y a un trabajador ocurrido hace unas semanas en las instalaciones del CCH Sur. Como respuesta, se actualizarán los protocolos de seguridad y el actuar de las autoridades en caso de presencia o uso de armas dentro del plantel.
“Imperó la disposición para trabajar en favor de la comunidad, así como brindar apoyos en la atención de la salud mental de las y los alumnos, y se aprobó una serie de acciones encaminadas a reforzar la seguridad dentro y fuera del plantel”, señaló la UNAM en un comunicado.
Nuevas medidas de seguridad en la UNAM
La máxima casa de estudios detalló que entre las acciones inmediatas se encuentran:
- Instalación de arco de detección de metales.
- Uso de detectores de metales manuales.
- Lectores de códigos de credencial para accesos.
- Credencialización y control de ingreso tanto en la entrada principal como en el estacionamiento.
Estas medidas se aplicarán inicialmente de forma aleatoria y se complementarán con cursos y talleres impartidos por la Dirección de Protección Civil y áreas afines, enfocados en procedimientos de emergencia y primeros auxilios.
Atención a la salud mental en la UNAM
Además, la UNAM indicó que se brindarán apoyos adicionales en materia de salud mental al alumnado, con el fin de fortalecer el bienestar y la seguridad de la comunidad universitaria.
Finalmente, se presentó un cronograma de actividades para dar seguimiento a las acciones acordadas y se establecieron reuniones periódicas con la representación estudiantil del plantel Sur.