Alumno de CCH Sur asesinó a compañero con una navaja y se lanzó de un edificio: suspenden clases
El alumno agresor de la UNAM lesionó a otra persona al intentar escapar
Un estudiante fue asesinado este lunes en el CCH Sur de la UNAM luego que un compañero lo atacó con una navaja, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Las clases fueron suspendidas por estos hechos.
¿Qué pasó en el CCH Sur?
Este lunes 22 de septiembre, se registró un homicidio al interior del plantel de bachillerato ubicado en ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán.
Las autoridades señalan que un trabajador resultó lesionado al intentar detener al agresor, quien fue perseguido y al verse acorralado se lanzó de un edificio.
¿Qué pasó con el alumno que asesinó a un compañero del CCH Sur?
El alumno del CCH Sur que apuñaló y mató a su compañero sobrevivió tras lanzarse de un edificio. El sujeto solo resultó con las piernas fracturadas y fue llevado a un hospital.
Ya se encuentra bajo custodia de las autoridades de la Ciudad de México, quienes aseguran que investigarán los hechos.