Alumno de CCH Sur asesinó a compañero con una navaja y se lanzó de un edificio: suspenden clases

Un alumno del CCH Sur asesinó a compañero con una navaja este lunes 22 de septiembre de 2025. Ya fue detenido.

Un estudiante fue asesinado este lunes en el CCH Sur de la UNAM luego que un compañero lo atacó con una navaja, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las clases fueron suspendidas por estos hechos.

¿Qué pasó en el CCH Sur?

Este lunes 22 de septiembre, se registró un homicidio al interior del plantel de bachillerato ubicado en ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán.

Las autoridades señalan que un trabajador resultó lesionado al intentar detener al agresor, quien fue perseguido y al verse acorralado se lanzó de un edificio.

¿Qué pasó con el alumno que asesinó a un compañero del CCH Sur?

El alumno del CCH Sur que apuñaló y mató a su compañero sobrevivió tras lanzarse de un edificio. El sujeto solo resultó con las piernas fracturadas y fue llevado a un hospital.

Ya se encuentra bajo custodia de las autoridades de la Ciudad de México, quienes aseguran que investigarán los hechos.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC acudió a un plantel educativo de nivel medio superior ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia #JardinesDelPedregal, en la alcaldía @Alcaldia_Coy, debido al reporte de una persona lesionada; al llegar, derivado de la naturaleza… pic.twitter.com/jRalPTMR99 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 22, 2025

Síguenos en Google News para más información