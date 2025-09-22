Agresor que mató a alumno en el CCH Sur dejó tétrico mensaje en redes sociales antes del ataque; usó una guadaña y una mujer estuvo a punto de ser asesinada

Agresor que mató a alumno en el CCH Sur dejó tétrico mensaje en redes sociales

Lunes de tragedia en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur). Un estudiante de 16 años, identificado como Jesús, terminó sin vida tras ser apuñalado. Su agresor, otro alumno del mismo plantel, que irrumpió encapuchado y armado no solo con una navaja, sino con un arsenal que incluía una guadaña.

Según reportes iniciales de testigos y autoridades. En su huida, hirió a un trabajador que intentó detenerlo y, acorralado en el tercer piso de un edificio escolar, desde donde se lanzó al vacío, fracturándose ambas piernas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudió de inmediato, pero la autonomía de la UNAM limitó su intervención inicial,

La víctima, un joven de 16 años que cursaba el bachillerato, fue atacado en el estómago, perdiendo así la vid. La noticia la confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras peritajes en el lugar

EL AGRESOR DEJÓ UN TÉTRICO MENSAJE EN SUS REDES SOCIALES

El agresor, un estudiante del mismo plantel, había publicado horas antes en un perfil de Facebook recién creado bajo el seudónimo “Lex Ashton” fotos con las armas que usaría, vestido de negro y encapuchado.

“Escoria como yo tiene la misión de cosechar basura”:

Tras el ataque, fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, donde presenta ambas piernas fracturadas, además de una fuerte contusión.

También se supo que, en su agresión atacó a un trabajador que fue herido y que de acuerdo al último reporte oficial, continúa en observación.

Es la publicación de “Lex Ashton”, el agresor del CCH Sur que mató a Jesús, de 16 años de edad e hirió a un trabajador del colegio.



Se reporto también que una joven, presuntamente, novia de la persona asesinada, estaba en el lugar del ataque y también recibió una agresión al querer defender a la víctima, sin embargo logró escapar.

La UNAM emitió un comunicado condenando los hechos y suspendiendo las clases indefinidamente en ambos turnos.