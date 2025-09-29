Paro de actividades en la UNAM sigue sumando planteles, amenazas digitales alertan a estudiantes

CCH Sur mantiene el paro iniciado tras el asesinato de uno de sus alumnos

Facultades y planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentran en suspensión de actividades, al menos hasta el próximo 3 de octubre de 2025, luego del asesinato de un alumno del CCH Sur, ocurrido el pasado 22 de septiembre, así como presuntas amenazas enviadas tanto física como digitalmente.

De acuerdo con rectoría, se reforzó la seguridad en diversos planteles, luego de las manifestaciones de los alumnos y sus padres por los hechos violentos.

La UNAM, a través de un comunicado, desmintió las amenazas contra su comunidad y acusó que dichos actos solo buscan “afectar el desarrollo de las actividades en diversas entidades universitarias, particularmente en preparatorias y CCH”.

Facultades y escuelas en suspensión

En total, 12 facultades de la UNAM se encuentran en paro activo hasta el 3 de octubre, entre ellas:

Filosofía y Letras

Artes y Diseño

Ciencias Políticas y Sociales (FCPS)

Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS)

Música

Derecho

Odontología

Arquitectura

Ingeniería

Química

Contaduría

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Aunque las actividades presenciales están suspendidas, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) continúa con clases en línea.

Bachillerato y FES también en paro

En el nivel de bachillerato, los planteles CCH Sur, Oriente, Azcapotzalco, Vallejo y Naucalpan mantienen suspensión de clases hasta el 3 de octubre. Asimismo, la preparatoria 2 permanecen sin actividades y a esta se suma la Preparatoria No. 8.

En tanto, las Facultades de Estudios Superiores (FES) Aragón, Acatlán, Iztacala y Zaragoza, junto con la Facultad de Enfermería y Obstetricia, también anunciaron paro.

¿Qué medidas de seguridad han tomado las autoridades?

Respetando la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan recorridos en los alrededores de los planteles.

En el Estado de México, la FGJEM mantiene un monitoreo en instalaciones de la UNAM dentro de su perímetro, en coordinación con autoridades universitarias.

