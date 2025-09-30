UNAM enfrenta amenazas de bomba y paros en 13 escuelas: Hugo Concha

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está viviendo días complejos, marcados por las conmemoraciones del 2 de octubre y el aniversario de Ayotzinapa, a lo que se suma una ola de protestas y amenazas, reconoció el abogado de la Máxima Casa de Estudios, Hugo Concha en entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”.

TE PODRÍA INTERESAR: Alumno de CCH Sur asesinó a compañero con una navaja: esto es lo que sabemos

Paros y protestas en la UNAM

Hasta ahora, dijo, 13 escuelas han decidido entrar en paro, mientras que otras 14 optaron por la modalidad de paro activo es decir, suspender actividades presenciales, pero continuar en línea.

Estas medidas surgen como respuesta tanto a los trágicos sucesos históricos como a los hechos recientes que han preocupado a la comunidad universitaria.

El abogado reconoció el derecho de manifestación de los universitarios y confirmó la recepción de amenazas de bomba, así como mensajes intimidatorios directos contra cuatro profesoras de la Facultad de Química.

TE PODRÍA INTERESAR: Rector de la UNAM analiza retomar programa ‘Mochila Segura’ tras caso en CCH Sur

Revisión de protocolos de seguridad

Hugo Concha refirió que “las amenazas no son nuevas, pero sí lo es su frecuencia”, por lo que se han activado protocolos específicos para este tipo de situaciones y se han levantado denuncias ante las autoridades de seguridad y justicia.

En el caso del CCH Sur, dijo que se realizó una revisión minuciosa de las instalaciones para mejorar la iluminación y seguridad, atendiendo a las demandas de estudiantes y padres de familia.

TE PUEDE INTERESAR: Paro de actividades en la UNAM sigue sumando planteles, amenazas digitales alertan a estudiantes

Participación de padres y Consejo Universitario

El Consejo Universitario, dijo el abogado de la UNAM, sesionará este martes para aprobar medidas adicionales de protección. Además, los padres de familia han presentado propuestas creativas e incluso manifestaron su disposición a integrarse en brigadas de vigilancia, lo que augura un fortalecimiento en los márgenes de seguridad dentro de la máxima casa de estudios.

Síguenos en Google News y encuentra más información