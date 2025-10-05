Atacan a balazos a policías municipales en Gómez Palacio, Durango

El sábado por la tarde, policías municipales realizaban un operativo de seguridad a través de un puesto de revisión, en Gómez Palacio, Durango, cuando varios individuos a bordo de un vehículo sedan color blanco, se detuvieron en el carril contrario, y desde ahí, realizaron varios disparos en contra de los uniformados, sin que ningún policía haya resultado lesionado.

Debido a que el ataque surgió desde el carril opuesto de donde se encontraban los agentes, no pudieron ubicar en primera instancia de dónde provenían los disparos.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Asesino de mando policiaco es detenido en Chalco; la búsqueda de su cómplice continúa

Al respecto, este domingo, el comisionado Óscar Galván Villarreal, secretario de Seguridad Pública de Durango, manifestó que no se permitirá algún tipo de agresión o cualquier otra acción que pretenda alterar la paz y la tranquilidad que se tiene en la Comarca Lagunera del estado.

Señaló que se trabaja de manera coordinada con las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, para dar con el paradero de las personas que dispararon en contra de un módulo de revisión de la policía municipal a través del Mando Único de Gómez Palacio.

En este sentido, Galván Villarreal, quien se encontraba en la ciudad al momento del ataque, señaló que los agresores escaparon de los diferentes dispositivos de seguridad que se implementaron.

Informó que de inmediato se coordinó un operativo de búsqueda en el que participan las diferentes instituciones de seguridad.

FOTO: Rosy Gaucín - corresponsal de W Radio en Durango Ampliar

Galván Villareal detalló que tanto la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, las Fiscalías, tanto federal como estatal, así como la Secretaría de Seguridad Pública, y las policías municipales, están trabajando de manera coordinada para reforzar la seguridad en Gómez Palacio, Durango, a la vez que trabajan para dar con el paradero de los agresores.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 8 por secuestro exprés en CDMX y Edomex; 3 eran policías de la SSC

EMPRESARIOS DE LA LAGUNA CONDENAN ATAQUE A POLICÍAS EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Los organismos empresariales de la Comarca Lagunera, del sector primario y de la Sociedad Civil Organizada, manifestaron una profunda preocupación y enérgico rechazo ante los hechos registrados este sábado en el municipio de Gómez Palacio, donde elementos de la Policía Estatal fueron agredidos con armas de fuego, mientras realizaban labores de seguridad.

A través de un comunicado, señalaron que este ataque representa una seria señal de alerta y evidencia la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad, la coordinación interinstitucional y la presencia operativa en la región.

Los empresarios solicitaron a todas las autoridades responsables de la seguridad pública en Durango, que se fortalezca la presencia de las fuerzas del orden en toda la Zona Metropolitana de La Laguna, con inteligencia, capacidad operativa y sobre todo una coordinación real con las fuerzas federales.

Asimismo, reiteraron la necesidad de garantizar condiciones seguras para las corporaciones policiales y para la ciudadanía, y que se informe con claridad sobre los resultados de las investigaciones y medidas para prevenir otras agresiones.

El sector empresarial y la sociedad civil de la Comarca Lagunera reiteraron en el documento, la total disposición para colaborar con las autoridades en el fortalecimiento de las estrategias de seguridad.

Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información