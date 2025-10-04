Asesino de mando policiaco es detenido en Chalco; la búsqueda de su cómplice continúa

Misael “N” alias "El Chino" y/o "El Negro", fue detenido en el Estado de México por su presunta participación en el asesinato de un mando de la Secretaria de Seguridad de la Ciudad de México.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de policías Estatales, detuvieron a Misael “N” alias “El Chino” y/o “El Negro”, por su probable participación en el homicidio de un mando de la Secretaria de Seguridad de la Ciudad de México.

El aseguramiento del presunto asesino, se realizó tras los hechos registrados el pasado 30 de septiembre, en el municipio de Detención Chalco, Estado de México.

¿Cómo ocurrió el homicidio del mando policiaco?

El día de los hechos, el ahora detenido habría conducido una motocicleta con la que, junto con otro sujeto, dieron alcance a las víctimas para robarles y dispararles, lo que causó la muerte del oficial de la Policía capitalina.

La Fiscalía mexiquense continúa con la investigación para ubicar y detener al otro partícipe en los hechos.

¿Qué sigue en el proceso judicial contra el detenido?

El hoy detenido fue presentado ante la autoridad judicial, para posteriormente ser ingresado a un Centro Penitenciario, donde enfrentará el juicio correspondiente.

