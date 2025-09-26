Detienen a 8 por secuestro exprés en CDMX y Edomex; 3 eran policías de la SSC

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa y en el Edoméx, personal de la SSC cumplimentó ocho órdenes de aprehensión por el delito de privación de la libertad

Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y el Estado de México se detuvo a ocho personas por el delito de secuestro exprés de un hombre el pasado 26 de abril quienes formaban parte de una célula delictiva, entre ellos tres policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad en un Centro penitenciario al oriente de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Marcha por los 43 de Ayotzinapa: cierre de calles y operativo de seguridad en CDMX

¿Cómo se realizaron las detenciones?

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión por el delito de privación de la libertad personal, en la modalidad de secuestro exprés agravado.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa y en el Edoméx, personal de la SSC cumplimentó ocho órdenes de aprehensión por el delito de privación de la libertad Ampliar

En el despliegue operativo coordinado en la alcaldía Cuauhtémoc, fueron detenidos cuatro posibles responsables, entre ellos dos pertenecientes a la SSC a quienes se les aseguraron diez teléfonos celulares y un vehículo. En la alcaldía Iztapalapa se ejecutó una orden de cateo para dar cumplimiento a una orden de aprehensión, donde fue detenido un hombre identificado como titular de una de las cuentas bancarias a las que se realizó los depósitos.

En tanto, en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, se ejecutó una orden de cateo donde se detuvo a un hombre identificado como policía de la SSC y se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de una mujer y un hombre, quienes posiblemente recibieron depósitos bancarios en sus cuentas personales.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa y en el Edoméx, personal de la SSC cumplimentó ocho órdenes de aprehensión por el delito de privación de la libertad Ampliar

¿Qué papel tuvieron los policías de la SSC?

De acuerdo con la denuncia y resultado de las indagatorias participaron tres policías de la SSC que actuaban en coordinación con otros sujetos, integrantes de un grupo delictivo generador de violencia dedicado a los delitos de extorsión y secuestro, quienes abordaron a la víctima a una patrulla para privarla de la libertad y posteriormente la pasaron a un automóvil color rojo en el que la mantuvieron retenida, para luego trasladarla a otro vehículo color blanco.

Los probables responsables hicieron contacto con un conocido del afectado quien realizó depósitos bancarios a diferentes cuentas y, luego de varias horas de negociación, la víctima fue liberada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de no tolerar la corrupción y ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los valores y principios que nos rigen como Institución, todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados conforme a la ley.

Síguenos en Google News y encuentra más información