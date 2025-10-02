Gobierno acusa agresión y provocación contra policías en Marcha del 2 de octubre

Integrantes del llamado Bloque Negro se enfrentaron a Policías Capitalinos en el Zócalo, durante la Marcha del 2 de octubre para conmemorar la Matanza Estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Los jóvenes encapuchados agredieron a los uniformados con cohetones, bombas molotov, piedras y palos, mientras los policías solo los contuvieron.

Bombas molotov, objetos de madera que prendieron fuego, piedras, una pinza para abrir comercios entre otros objetos fueron utilizados en la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, por algunos encapuchados en el marco de la conmemoración del aniversario 57 de la matanza estudiantil en Tlatelolco.

Varios elementos de la SSC quedaron lesionados después de la manifestación por el 2 de octubre.



¿Cómo respondió la policía a la marcha del 2 de octubre?

Pablo Vázquez, secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, informó que para esta movilización se desplegaron 500 elementos policiacos, además de control de tránsito y paramédicos sin embargo señaló que ante actos violentos registrados en el recorrido, fue necesario aumentar otros mil que enfatizó, no respondieron a las agresiones y solo contaron con equipo de protección personal y extintores.

“Como resultado de estos hechos algunos civiles y varios de mis compañeros y compañeras policías resultaron lesionados estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación, e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México… al momento se logró la detención de una persona por el delito de robo a una joyería así como la recuperación de objetos de joyería y mercancía diversa… condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación de este jueves no cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuar guiada por modelos del pasado”. — Pablo vázquez, titular SSC CDMX

Aclaró que no habrá investigación contra los participantes de la marcha sino solo quienes cometieron algún tipo de delito. Y es que recordó que distintos comercios sufrieron saqueo.

Marcha del 2 de octubre fue una gran provocación

César Arnulfo Cravioto, secretario de gobierno de la Ciudad, afirmó que todo fue un acto de provocación de quienes están en contra de la cuarta transformación.

“Fue una gran provocación porque lo que que se quería era que la policía de la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México cayera en esta gran provocación porque hay que no le gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad y vemos claramente cómo fue fueron características muy distintas a otras marchas ustedes que han seguido las distintas marchas en esta ciudad pues cuando mucho vemos 40 50 personas encapuchadas hoy vimos más de 350 personas encapuchadas”. — César Cravioto, secretario de Gobierno CDMX

Además refirió que fueron 10 mil los manifestantes. En dicho escenario aseveró, no se cumplirá el objetivo de quienes quieren ver un acto de represión.

“Qué más hubieran querido algunos que no les gusta este proyecto de transformación que la nota fuera después de 57 años vuelve a haber represión contra jóvenes pero se quedaron otra vez con las ganas gracias el aguante y a la interesa de todo el cuerpo policíaco que no se dejó entrar en esta provocación y yo les pregunto a los medios de comunicación que tiene que ver la lucha de los jóvenes del 68 con el saqueo de una farmacia”. — César Cravioto, secretario de Gobierno CDMX

Ante ello enfatizó no se dio un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Hasta el momento las autoridades capitalinas han evitado dar un número exacto de heridos u hospitalizados.

