Policías heridos CDMX: 94 trasladados a hospitales tras marcha del 2 de octubre

Un total de 94 policías heridos CDMX fueron trasladados a hospitales tras la marcha del 2 de octubre; tres se reportan delicados, informó Clara Brugada.

94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales tras la marcha del 2 de octubre.

94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales tras la marcha del 2 de octubre.

Sandra Tapia Vázquez



¿Cuál es el estado de salud de los policías heridos CDMX?

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que 78 fueron dados de alta durante la noche, 16 permanecen en observación y tres se reportan delicados.

“Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”, indicó.

Clara Brugada durante su participación en el evento por la conmemoración de la matanza de Tlatelolco



¿Qué medidas anunció el gobierno capitalino?

En su cuenta de X, Brugada Molina expresó su solidaridad con quienes resultaron heridos.

“No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz. Mi respeto y gratitud a quienes, con vocación de servicio, cuidan todos los días a la Ciudad de México”, concluyó.



