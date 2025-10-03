Policías heridos CDMX: 94 trasladados a hospitales tras marcha del 2 de octubre

94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales tras la marcha del 2 de octubre.

94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales tras los hechos violentos llevados a cabo en el marco de la marcha del 2 de octubre.

¿Cuál es el estado de salud de los policías heridos CDMX?

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que 78 fueron dados de alta durante la noche, 16 permanecen en observación y tres se reportan delicados.

“Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”, indicó.

Clara Brugada durante su participación en el evento por la conmemoración de la matanza de Tlatelolco Ampliar

¿Qué medidas anunció el gobierno capitalino?

En su cuenta de X, Brugada Molina expresó su solidaridad con quienes resultaron heridos.

“No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz. Mi respeto y gratitud a quienes, con vocación de servicio, cuidan todos los días a la Ciudad de México”, concluyó.

En relación con los hechos ocurridos durante la movilización del 2 de octubre:

