Adán Augusto defiende su declaración patrimonial y niega ingresos ocultos

Adán Augusto López Hernández dijo que la información es tendenciosa pues afirma que todo se encuentra en regla y declarado.

“Yo sí sé de parte de quien, pero como decimos a cada santo le llega su capillita”, respondió el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, tras rechazar que haya escondido el ingreso de 79 millones de pesos en su declaración patrimonial ante el SAT.

“Yo me precio de ser un modelo de político”, dice Adán Augusto López en medio de los escándalos que los alcanzan por su narcosecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena y ahora por sus declaraciones patrimoniales



¿Qué dijo sobre los señalamientos al SAT?

La de este viernes fue la primera conferencia de prensa que ha dado el líder morenista, en medio de los escándalos que lo alcanzan por su narcosecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena y ahora sus declaraciones de impuestos hasta el SAT.

Antes del mediodía y con documentos en mano, que proyectó en las televisiones del salón de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López insistió en que es una falsedad que no haya reportado ante el SAT sus ingresos y aseguró que se van a quedar con las ganas quienes desean su caída política.

Se le cuestionó si había “fuego amigo”, y dijo que él sabe bien quién orquesta estos ataques y calumnias para dañar a él y al movimiento de la 4T.

“Son calumnias, son mafufadas como dije el otro día, ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas, -¿si hay fuego amigo?- ahí se los dejo de tarea, en su momento voy a darles una especie de dictamen de todos esto”. — Adán Augusto López

Adán Augusto López ofreció conferencia de prensa en la sede del Senado de la República Ampliar

¿Cuáles son los ingresos que declaró?

Adán Augusto López informó que en el 2023 pagó 158 mil 900 pesos por un total de ingresos de 22 millones 626 mil 398 pesos.

Para el 2024, aseguró que tuvo ingresos de 24 millones 539 mil 998 pesos por prestación de servicios profesionales, por lo que pagó 1 millón 377 mil pesos de impuestos.

Abiertamente dijo que tiene ingresos por los servicios que presta como empresario, ganadero, arrendador, en su momento por la notaría que tiene en Tabasco y la herencia que le dejó su madre.

Sobre su relación con Hernán ‘N’, aseguró que “él no pacta con criminales” y reiteró que no sabía nada sobre sus delitos que hace poco se conocieron por ser jefe de la organización criminal La Barredora.

Adán Augusto aseguró que no sabía nada sobre los delitos de Hernán "N" Ampliar

Rechazó también estar siendo una especie de protección para que los escándalos de corrupción denunciados en el sexenio pasado no alcancen a Andrés Manuel López Obrador.

Adán Augusto López rechazó sentirse un cadáver político:

“Mejor deje que me ría un poquito, ya ven que ni me río, el muerto que intentamos matar goza de cabal salud” — Adán Augusto López

