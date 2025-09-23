Adán Augusto López minimiza juicio político y denuncias en su contra

Adán Augusto López Hernández afirmó que la bancada de Morena está concentrada en el trabajo legislativo tras referirse al juicio político que el PAN ha emprendido en su contra.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, afirmó que la bancada de Morena está concentrada en el trabajo legislativo y no en “mafufadas”, tras referirse al juicio político que el PAN ha emprendido en su contra y las denuncias del PRI, por presuntos nexos con el crimen.

TE PUEDE INTERESAR: Aeropuerto de Tulum reduce operaciones entre 30 y 40% por lejanía y falta de transporte a zona turística: Carlos Torres

¿Qué dijo Adán Augusto sobre las denuncias en su contra?

Este martes, Alejandro Moreno, presidente del PRI, informó que denunció a Adán Augusto López ante el FBI y la DEA por formar parte del “Cártel de Macuspana”, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no hacemos caso de mafufadas, estamos enfocados en lo que realmente le importa al pueblo: las reformas que garanticen justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho”, aseveró el coordinador de Morena.

Adán Augusto López Hernández afirmó que la bancada de Morena está concentrada en el trabajo legislativo tras referirse al juicio político que el PAN ha emprendido en su contra Ampliar

¿Qué pasará con la ley de amparo?

Sobre la controvertida ley de amparo anticipó que el próximo martes deberá desahogarse el tema y, de no presentarse contratiempos, se votará al día siguiente en el pleno.

El también exsecretario de Gobernación señaló que la oposición ha recurrido a descalificaciones y rumores, pero insistió en que Morena no se distraerá con dichos ajenos al trabajo parlamentario.

Síguenos en Google News y encuentra más información