Adán Augusto enfrenta escándalo por presuntos ingresos no declarados

El senador de Morena, Adán Augusto López, se defendió ante medios por los señalamientos de presuntas omisiones en rendición de cuentas.

El senador Adán Augusto López Hernández, envuelto en el escándalo por su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ofreció este medio día una conferencia de prensa en la que se limitó a defenderse, por lo que consideró “ataques”.

Luego de que N+ diera a conocer la cifra 79 millones de pesos, presuntamente recibidos por el Senador de Morena a través de transferencias entre 2023 y 2024, recursos que no aparecen en su declaración patrimonial presentada ante las autoridades fiscales, Adán Augusto señaló:

“Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha a mi persona… es un ataque que pretende socavar al movimiento de la 4T… la información que presentaron ayer es a todas luces falsas", señaló el morenista.

El senador puntualizó que recibió 2 transferencias producto de una herencia de su padre, que tenía inversiones en EU; se lo dieron luego de años, porque se fueron a juicio. Actualmente está en litigio una herencia de su mamá y la titularidad de un departamento en EU. También su mamá le heredó cabezas de ganado y él comercializa esas cabezas de ganado.

Nunca he escondido mis ingresos. —

Ante medios, dijo que pagó 158 mil 900 pesos por ISR en 2023; por un total de ingresos de 22 millones 626 mil 398 pesos.

En 2024: por ingresos de 24 millones 539 mil 998 pesos por prestación de servicios profesionales, por lo que pagó 1 millones 377 mil pesos de impuestos En la primera declaración presentó sus ingresos de 2023 y 2024.

