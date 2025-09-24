Padres de niños con cáncer anuncian nuevas marchas por desabasto de medicamentos

Nuevas movilizaciones anunciaron este miércoles los padres y madres de niños con cáncer luego de que el Gobierno Federal informó sobre el retraso en el desabasto de medicamentos y tratamientos oncológicos.

¿Qué dijeron los padres de niños con cáncer?

A través de redes sociales, Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional de la Salud condenó la irresponsabilidad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum porque se ponen en riesgo las vidas de niños y adultos enfermos.

“Condenamos la actitud totalmente irresponsable de la presidenta Claudia Sheinbaum a siete años del desabasto. Son pretextos. Ahora resulta que nuevamente les quedó mal las compañías farmacéuticas”, dijo.

Rivas recordó que cada minuto sin medicamentos en México se pone en riesgo la vida de enfermos.

“La vida de cientos de miles de personas y de niñas y niños con cáncer, totalmente irresponsable la actitud del gobierno si no es una cosa es otra, así que esperen próximas manifestaciones”, insistió.

¿Qué acciones evalúa el Gobierno Federal?

Este posicionamiento se da en medio del anuncio del Gobierno Federal de evaluar presentar denuncias penales contra las empresas farmacéuticas que no cumplan con el suministro de los insumos médicos comprometidos.

