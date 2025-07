Crisis de abasto de medicamentos en México: el gobierno no está pensando en los pacientes

Xavier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, lanzó una crítica contundente sobre la situación actual del abasto de medicamentos en el sistema de salud público en México, calificándola como “lamentable” y sin señales claras de mejora.

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Tello expuso que no existe evidencia documentada de que las farmacias del sector salud cuenten con un suministro adecuado.

“No hay una sola prueba documentada de que el abasto sea el adecuado en estas farmacias del sector salud, donde te obligan a ir, no tienes derecho a ir a otra mas que esa y si no es en los horarios y en las condiciones que dice de todos modos no te van a atender y si te atienden es probable que no haya medicamentos”.

— Xavier Tello