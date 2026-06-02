¿México está preparado? Exigen controles sanitarios en aeropuertos por temor a brotes durante el Mundial 2026 / Phynart Studio

A días del Mundial 2026, las autoridades de los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey deberían reforzar sus filtros sanitarios para prevenir contagios de ébola, declaró el vocero de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring Casar.

El ébola es un virus para el cual no existe cura Ampliar

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¿Qué medidas propone el PAN para prevenir contagios de ébola?

Demandó a las autoridades sanitarias hacer revisiones documentales, de itinerario y del estado de salud que puedan tener los pasajeros que van a llegar de diversos países principalmente del Congo, Sudán del Sur o Uganda.

El legislador panista consideró muy importante detectar síntomas de un contagio de esta enfermedad como son:

Fiebre

Dolor de garganta

Dolor muscular

Malestar estomacal y diarrea, entre otros.

Dani Ferrasanjose Ampliar

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¿Por qué preocupa el ébola durante el Mundial de Fútbol?

Por ello, exigió al gobierno federal garantizar que las personas que ingresen al país no estén infectadas para no caer en los mismo errores y deficiencias del sector salud como ocurrió con la pandemia por Covid19.

“Le exigimos a Sheinbaum que tome las medidas que garanticen que el Mundial no se convierta en un brote del ébola en México, pues no tomaron las medidas pertinentes a tiempo, estaban empezando a repetir los errores de la pandemia del Covid, de minimizar las cosas solo con un afán propagandístico. Claudia Sheinbaum tiene que dar garantías a México y a todo el mundo que quienes vengan a ver los juegos de fútbol a nuestro país, sean del país que sean, no van a pagara los paltos rotos de la mediocridad de las autoridades de salud en este país”. —

Jub Rubjob Ampliar

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¿Qué información solicita el Congreso sobre el ébola en México?

El diputado Federico Döring exigió también que la Secretaría de Salud informe al Congreso federal si existen necesidades o déficit de pruebas o tratamientos para contener ébola en el país, principalmente en la capital del país, Guadalajara y Monterrey, ya que México recibirá uno de los tres juegos de la selección de fútbol del Congo.

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