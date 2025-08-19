IMSS-Bienestar garantiza abasto total de medicamentos con “Rutas de la Salud”

La presidenta Sheinbaum presentó el programa "Rutas de la Salud" a fin de acabar con el desabasto médico en los centros de salud de 23 estados de la República Mexicana.

A partir de este martes, los pacientes que acudan a las clínicas del IMSS-Bienestar en todo el país tienen la garantía de encontrar los medicamentos necesarios para su tratamiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con los gobernadores de los 23 estados afiliados, puso en marcha el plan “Rutas de la Salud”, a través del cual se distribuirán mensualmente los insumos médicos de manera directa a las unidades de primer nivel.

Abasto mensual y paquetes logísticos

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que la nueva estrategia elimina las trabas administrativas y logísticas que retrasaban el suministro.

“Con kits prearmados y organizados vamos a cubrir el abasto al 100% cada mes. Antes se mandaban de manera fraccionada, ahora los paquetes incluyen de manera ordenada todos los medicamentos que requiere cada centro de salud”, detalló.

La distribución contempla:

Paquetes con 147 medicamentos .

. Cada paquete incluye 1,900 piezas entre medicinas, material de curación e insumos.

entre medicinas, material de curación e insumos. Entrega mensual en las 8,061 unidades de primer nivel de atención.

en las 8,061 unidades de primer nivel de atención. 1,006 rutas de reparto en los 23 estados afiliados.

en los 23 estados afiliados. Salida de insumos desde bodegas estatales en camionetas distribuidoras.

En esta primera etapa se enviarán 10 mil paquetes, con la meta de concluir las entregas el próximo 23 de agosto.

“Garantía para cada paciente”

Sheinbaum señaló que este cambio en el mecanismo de distribución permitirá acabar con los retrasos:

“Cambiamos el mecanismo de distribución de medicamentos, ahora van a los centros de salud. La próxima semana inicia para los hospitales con las mismas rutas de la salud. A partir de hoy este proceso será permanente y se irá digitalizando para mayor eficiencia”.

El titular del IMSS-Bienestar subrayó que se trata de más que un esquema de logística: “Es la garantía de que cada médico cuente con lo necesario y que cada paciente encuentre lo que requiere en su consulta médica”.

ahz.

