Exhibe gobierno a farmacéuticas morosas… “preocupa falta de medicamentos oncológicos”

Preocupa al gobierno federal la falta de cumplimento de algunas farmacéuticas en la entrega de oncológicos.

La falta de medicamentos registrados en algunos centros de salud y hospitales públicos, ha sido por el incumplimiento de empresas farmacéuticas, fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, al encabezar la presentación de los nombres de las empresas consideradas morosas tras los convenios por la compra consolidada.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria explicó que dichas empresas tienen este mes para ponerse al corriente con sus compromisos.

Tienen hasta este mes para cumplir eso, es lo que dice el contrato, se dan plazos, si no cumplen, se inhabilita las empresas ya no van a poder venderle al gobierno y las sanciones correspondientes que lleva el contrato. — Afirmó la Presidenta.

¿Qué irregularidades se investigan en el sector salud?

Explicó que la secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, revisa otras irregularidades y posible colusión por la venta de medicamentos de la propia Secretaría de Salud o Birmex en farmacias privadas.

“Si Raquel (Buenrostro) también está haciendo la investigación, ha estado muy… dándole seguimiento a toda la compra de medicamentos y ahí donde se encuentre que es malintencionado digamos, tiene que haber denuncia penal, no solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas sino denuncia penal, hemos encontrado varios temas también le voy a pedir a Raquel relacionado con los oncológicos”.

Previamente, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud explicó que fue hace cuatro meses cuando se estableció un contrato con estas empresas, sin embargo, lamentó, siguen sin la entrega acordada.

“Los principales proveedores de medicamentos que no nos han entregado en orden de cuanto han incumplido su contrato, algunos tienen poquitas piezas, pero son importantes y tienen cantidades muy, muy grandes, tenemos proveedores como BioX Integral, que no han entregado una sola pieza de lo que les ha pedido, 100% de incumplimiento, laboratorios como productos farmacéuticos Serral, que han incumplido el 87% de lo que hemos pedido, es decir les hemos pedido 170 mil piezas y han incumplido prácticamente 150 mil de ellas… Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Médicos 83% de incumplimiento y vean esta por ejemplo Abastecedora Higienica de Sonora les hemos pedido 3 millones de piezas y no han entregado de esas 2.4 millones”.

¿Qué empresas incumplieron con medicamentos oncológicos?

Tras la manifestación de distintas organizaciones por falta de tratamientos oncológicos, Clark García Dobarganes indicó que desafortunadamente gran porcentaje de la falta es por la falta de compromiso de las empresas.

“Estas compañías siguen siendo pues uno de nuestros problemas recurrentes y cuando hablo de por ejemplo Zurich Pharma quien ha incumplido 56,000 piezas el sector salud, del IMSS Bienestar por ejemplo requiere 150,000 piezas de cólicos cada mes si una empresa de oncológicos 56,000 piezas meten problema a todos los pacientes mexicanos laboratorios pizza que si bien le hemos pedido muchísimo 76 millones de piezas 12 millones de ellas muchísimas de batalla no las han entregado tenemos Zeux Live Sciences con 3000 piezas de oncológicos no entregados una muy problemática para nosotros infancia que también tiene muchísimos muchísimos oncológicos y no entregado 1.7 millones de piezas”.

También explicó que muchas son extranjeras de las que varias, no han dado ni la mitad de lo prometido. Algunos no han cumplido ni la mitad a cuatro meses de haber entregado contratos.

