Nariz Roja refuta cifras sobre abasto de medicamentos tras primer informe de Sheinbaum: “No hay quimios”

“No se vale decirle a la gente que tenemos el 90% de medicamentos cuando eso es mentira, no es cierto, y se lo queremos hacer saber”, sentenció el director de Nariz Roja.

Alejandro Barboza Padilla, director de Nariz Roja A.C., asociación civil que apoya a pacientes con cáncer, refutó las cifras relacionadas con el abasto de medicamentos, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara durante su primer informe de gobierno que se cuenta con un 90% de abasto en todo el país.

En un video compartido en redes sociales, el director argumentó que tanto los estados adheridos como los no adheridos al sistema de salud, entre ellos Oaxaca, no alcanzan el porcentaje referido por la mandataria. A su vez, lanzó una invitación para que la presidenta acudiera personalmente al Hospital de la Niñez Oaxaqueña o a los hospitales civiles de Guadalajara y comprobara cómo se atiende a los niños con cáncer.

TE PUEDE INTERESAR: Vacuna experimental contra el cáncer sorprende en 25 pacientes con tumores de páncreas, colon y recto

“No se vale decirle a la gente que tenemos el 90% de medicamentos cuando eso es mentira, no es cierto, y se lo queremos hacer saber”, sentenció el director de Nariz Roja. Sin embargo, aclaró que su denuncia es totalmente ciudadana, “sin politiquerías, ni agravios, ni groserías; simplemente lo que es”.

“No hay quimios, no hay medicamentos”, concluyó.

Esta no es la primera vez que la asociación alza la voz respecto al desabasto de medicamentos. En diversas ocasiones ha hecho públicas sus denuncias, pero tan solo en agosto, Barboza declaró que este fenómeno no se había visto en los 15 años de existencia que tiene Nariz Roja.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El consumo de alcohol causa cáncer? Esto advierte el Cirujano General de Estados Unidos