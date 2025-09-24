Detienen a 37 sujetos armados en campamento clandestino en Michoacán, presuntamente relacionados con la iglesia de La Luz del Mundo y el CJNG

En operativo sorpresa, 37 sujetos, presuntos integrantes de la Luz del Mundo, fueron detenidos en un campamento clandestino en Michoacán, al límite con Jalisco.

Como parte de un operativo sorpresa, 37 presuntos miembros de la iglesia evangélica La Luz del Mundo fueron detenidos en un campamento clandestino de prácticas militares en Michoacán, en el área rural del municipio de Vista Hermosa, en los límites con Jalisco.

Al lugar llegaron elementos policiacos, quienes sorprendieron al grupo de 37 personas armadas con rifles de diversos calibres, réplicas de pistolas y rifles de asalto, cuchillos estilo militar y vestimentas tácticos, equipo de cómputo y hasta una caja de simulación de bomba casera.

¿Quiénes son los detenidos en el campamento clandestino?

De los 37 solo 32 portaban identificación oficial, el resto están sin identificar, son originarios de Estado de México, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Guerrero, así como uno de nacionalidad estadounidense.

Entre los nombres de los detenidos figuran algunos como: Josué, Samuel, Mizraim, Zuriel, Josafat, Gamaliel, Abimael y Manoa, todos estos, nombres mesiánicos.

Todos los detenidos, incluyendo al de origen extranjero, fueron trasladados a la delegación de la FGR en Morelia, sitio que permanece altamente asegurado.

¿Qué investigan las autoridades sobre este caso?

Autoridades investigan si el campamento clandestino está relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con la iglesia evangélica de La Luz del Mundo.

ahz.