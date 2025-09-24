La presidenta Claudia Sheinbaum está protegiendo a Adán Augusto López, quien debe enfrentar juicio político: María Elena Pérez-Jaén

María Elena Pérez Jaen ratificará mañana ante la Cámara de Diputados su solicitud de juicio político contra el senador de Morena Adán Augusto López y reprocha a la presidenta Sheinbuam la protección del morenista.

A la solicitud de juicio político en contra de Adán Augusto López, se van sumando nuevos elementos, aseguró la diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, quien a título personal exigió juicio político para el desafuero del senador de Morena , a quien señalo por “omisiones e irresponsabilidades” y a quien reprochó que ahora niegue su “su amistad y cercanía con Hernán Bermúdez”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la diputada suplente, detalló que de acuerdo con los textos expuestos por Guacamaya Leaks,

hay más de 30 informes fechados a inicios de febrero de 2019 que daban cuenta de todas las operaciones de Hernán Bermúdez que lideraba ya “La Barredora” y -Adán Augusto- no actuó. — Afirmó Pérez-Jaén.

¿Qué vínculos señaló la diputada sobre Bermúdez?

Destacó que “el general del Centro Nacional de Inteligencia era Audomaro Martínez, tabasqueño y que no le informara a Adán Augusto, no lo puedo entender”.

Sobre Bermúdez Requena dijo, “no era un funcionario cualquiera, bajo su mando se consolidaron redes criminales que operaba a la sombra del poder, incluyendo el huachicol, delitos que no solo generaron violencia, sino que golpean al erario federal”.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO y Adán Augusto pidieron destitución de Bermúdez Requena: Claudia Sheinbaum

¿Qué pasos seguirá la solicitud de juicio político contra Adán Augusto López?

La diputada suplente, afirmó que, aunque no tiene militancia tomó la decisión de solicitar el juicio político contra el senador convencida, y adelantó que mañana asistirá a la Cámara de Diputados, a ratificar la demanda y recordó que“cualquier ciudadano puede hacer la petición”.

Entre sus expectativas, está que “la Cámara de Diputados proceda a instaurar el juicio político para que posteriormente el Senado de la República se erija en jurado de sentencia y determine la destitución e inhabilitación de hasta 20 años de este señor Adán Augusto López”.

Finalmente, señaló que “la presidenta Claudia Sheinbaum está protegiendo a Adán Augusto López”, sin embargo dijo que cada día se suman más elementos contra el senador, como la operación de la empresa Tampico Terminal Marítima ligada a Raúl Vera y cuyo muelle habría sido utilizada para el delito de huachicol.

Síguenos en Google News y encuentra más información