Mañanera nos llena de engaños, mentiras y exageraciones: Vicente Fox

Arremete Vicente Fox contra la 4T, y advierte que el expresidente Andrés Manuel López Obrador podría enfrentar procesos judiciales por casos como el del aeropuerto de Texcoco y presuntos abusos de la Marina.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el expresidente cuestionó sin nombrar al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien acusó de estar “empantanado” y de ocultar la verdad.

Sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que su gestión ha sido “de medios chiles” porque, dijo, no ha logrado desligarse de Morena ni de las acusaciones que involucran a los hijos de López Obrador.

Por todo lo anterior, Vicente Fox tomó la determinación: “Nos vamos a meter entre las patas del caballo” con la decisión de iniciar un podcast a partir del jueves 25 de septiembre, con el propósito de formar liderazgos entre jóvenes y mujeres en México.

En su espacio, dijo, contará con expertos en distintas materias, a fin de entusiasmar a los líderes del futuro, pues reconoció que la oposición en México está debilitada y planteó que el verdadero cambio corresponde a un macromovimiento ciudadano que pueda transformar la política nacional.

¿De qué tratará el podcast de Vicente Fox?

El primer episodio estará dedicado a la inteligencia artificial, tema que Fox considera debe “educarse” ante un entorno lleno de engaños, mentiras y exageraciones.

“Hoy estamos llenos de engaño, de mentira y exageraciones”, afirmó, al señalar que el podcast será un foro para hablar con verdad y cuestionar los discursos oficiales.

En este contexto, criticó también al Donald Trump, a quien calificó como “exagerado y mentiroso”, como a la presidenta mexicana, de quien señaló la necesidad de analizar críticamente lo que se comunica en la conferencia matutina.

