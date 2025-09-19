Sheinbaum defiende a hijos de López Obrador y acusa calumnias por caso de amparos

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que los hijos de López Obrador hayan solicitado amparos y acusó una campaña de calumnias en su contra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió este viernes en defensa de Andrés y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que diversos medios publicaron que ambos habrían solicitado un amparo relacionado con el presunto huachicol fiscal.

Sheinbaum aseguró que dicha versión es falsa y acusó una campaña de calumnias contra los hijos del exmandatario.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de amparos?

La mandataria federal retomó notas periodísticas que circularon sobre el tema, en particular del periódico Reforma, además de señalamientos del diputado Federico Döring y del periodista Carlos Loret de Mola.

Recordó que Andrés López Beltrán emitió un comunicado para precisar que ni él ni su hermano solicitaron ese recurso legal.

“¿Qué objetivo tiene? Propaganda política… calumniar”, sentenció Sheinbaum, al tiempo que criticó que, pese a que López Obrador dejó la presidencia hace un año, “siguen obsesionados con él”.

¿Cómo respondió la Presidencia a las acusaciones?

Por su parte, el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, calificó las publicaciones sobre los amparos como un “golpe político” contra los hijos del expresidente.

Incluso planteó que debería sancionarse a quien presentó esos amparos en nombre de los hermanos López Beltrán.

“Las personas que resultaron afectadas pueden promover los medios de defensa o acciones, que pueden ser de manera penal o civil, contra quien usó mal su nombre para golpearlos políticamente”, afirmó el ministro en retiro.

La polémica en torno a los amparos, aseguró la Presidencia, forma parte de una estrategia de confrontación política y mediática contra la familia del exmandatario.

ahz.