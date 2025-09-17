Detrás de los “amparos buscapié” de los hijos de AMLO hay alguien con una cuenta del PJ

Tres amparos fueron solicitados presuntamente por los hijos de AMLO, y promovidos por el abogado de Rafael Caro Quintero. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

En el espacio de “Así las Cosas” con Enrique Hernández Alcázar, el periodista Claudio Ochoa Huerta señaló que los amparos de los hijos AMLO promovidos presuntamente por el abogado Francisco Javier Smith MacDonal, defensor del capo Rafael Caro Quintero, son “amparos buscapié”, toda vez que el abogado ha negado su participación en dichas promociones que incluyen una larga lista de beneficiarios, entre ellos los nombres que resaltan en el caso del huachicol fiscal.

El periodista resaltó que el amparo firmado por una jueza de Zacatecas se da en el contexto de la defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum de los hijos del expresidente, pero dichos amparos incluyen el beneficio para sus prestanombres como Horacio Duarte, Ricardo Peralta y Amilcar Salazar, entre muchos otros.

Por su parte, el abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensores, A.C. resaltó que los amparos son “hechos probados, tres demandas de amparo para protección para los hijos de Andrés Manuel López Obrador” y abordan la suspensión en contra de cualquier orden de aprehensión.

Puntualizó que en cuanto los jueces reciben un amparo están obligados a dar suspensión a cualquier trámite en contra de los solicitantes, protocolariamente, y que en este habría sido firmado por el abogado de Caro Quintero, y de una abogada que es la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas y quien fue investigada por promover un amparo en el que se protege a “Noemí Estrella Leal, hija de un líder del Cártel del Golfo”.

El abogado recalcó “tenemos los documentos firmados por los jueces” y aseguró que “los hijos del expresidente están protegidos”.

En tanto, en Instagram, el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán afirmó: “No hemos tramitado ningún amparo… es un montaje” y señaló a los medios de comunicación que publicaron al respecto, como “el hampa del periodismo”.

Andrés Manuel López Beltrán señaló al "hampa del periodismo" por publicar datos sobre los presuntos amparos promovidos por él y su hermano Gonzalo.

¿Quién estaría detrás de los amparos y por qué es relevante?

Alfonso Meza consideró que “me parecería una estrategia no pensada que el cártel del huachicol presentara así los amparos”, y reconoció que “no se había dado la fabricación de amparos… es algo inédito y de interés público saber quiénes están preparando este golpeteo”.

“Esto no es un juego de niños, es alguien que sabe armar las armas, alguien que tiene una cuenta del Poder Judicial y puede ser rastreada; hay alguien arriesgando el cuello si se está suplantando a los abogados”, concluyó, toda vez que el propio abogado, Francisco Javier Smith MacDonal, defensor del capo Rafael Caro Quintero, habría desmentido el haber firmado o promovido dichos amparos y señalado la suplantación de identidad.

¿Cuál es la postura oficial de los involucrados?

Hasta el momento, los hijos de AMLO han negado cualquier vinculación con los amparos, mientras el especialista legal, advierte sobre los riesgos de la manipulación de este tipo de instrumentos judiciales y la importancia de esclarecer la autoría y motivaciones detrás del trámite.

