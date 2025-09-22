Pide juicio político contra el senador Adán Augusto

La diputada federal suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó este lunes una solicitud de juicio político en contra del senador morenista Adán Augusto López Hernández por diversos delitos que lo vinculan con el extitular de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal “La Barredora”.

Solicitan destitución e inhabilitación del senador

Dijo que en su calidad de ciudadana presentó esta petición ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, para que los legisladores de San Lázaro puedan destituirlo como senador y decretar la inhabilitación de Adán Augusto López hasta por 20 años para ocupar otro cargo público.

“Al senador se le vincula directamente con Hernán Bermúdez Requena, alias ‘comandante H’, señalado como líder del grupo criminal ‘La Barredora’, hoy bajo custodia, quien fue nombrado como Secretario de Seguridad de su administración estatal y permaneció hasta inicio de 2024. En esta demanda estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación por 20 años”. — Dijo la diputada

La solicitud de juicio político será turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictamen.

En breve más información...