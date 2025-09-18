Hernán Bermúdez Requena aterriza en Toluca: lo ingresarán al Altiplano

Detienen a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la organización delictiva "La Barredora" en Tabasco, fue funcionario de seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López de Morena.

El presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, aterrizó la noche de este jueves en el aeropuerto de Toluca, después de hacer escalas en Colombia y Chiapas, México, desde Paraguay.

¿De qué se acusa a Hernán Bermúdez Requena, el “Comandante H?

A su llegada, las autoridades cumplimentaron la orden de aprehensión del fuero común de Tabasco contra el exsecretario de Seguridad estatal durante la gubernatura del morenista Adán Augusto López, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión, .

¿Cuándo fue detenido Bermúdez Requena?

El “Comandante H”, Bermúdez Requena, fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay en una casa ubicada en una zona exclusiva y alejada de la ciudad.

Las autoridades sospecharon que se encontraba en ese país, tras detectar que su esposa Verónica ingresó de forma legal al país en agosto pasado.

Tras su detención, el jefe antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, dijo que aparentemente Bermúdez Requena “pretendía instalar una red criminal” en ese país.

