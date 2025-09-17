Paraguay expulsa a Bermúdez Requena a México: ¿De qué se acusa al “Comandante H”?

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado a México por el gobierno de Paraguay, donde fue detenido el pasado 12 de septiembre.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco, fue expulsado por el gobierno de Paraguay y ya viaja rumbo a México para ser puesto a disposición de las autoridades.

Al llegar a territorio mexicano, el “Comandante H”, presunto líder de la organización criminal “La Barredora” será ingresado al CEFERESO 1 para continuar el proceso en su contra.

#VIDEO | #HernánBermúdez, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López en #Tabasco, es expulsado de #Paraguay y viaja rumbo a México para quedar a disposición de las autoridades.



¿Por qué expulsaron a Bermúdez Requena a México?

El gobierno de Paraguay decidió expulsar al exsecretario de Seguridad de Tabasco de Adán Augusto López, debido a que ingresó a ese país de manera irregular.

Previamente, el presunto líder de “La Barredora” rechazó la extradición simplificada.

Así lo informó el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

Gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia y el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán “N” a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.… pic.twitter.com/OM5OxEsexQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2025

¿De qué se acusa a Bermúdez Requena, el “Comandante H”?

El extitular de Seguridad de Tabasco entre 2019 y 2024, es señalado como líder fundador del grupo criminal denominado “La Barredora” dedicado al narcomenudeo y extorsión, que tendría vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Este sujeto enfrenta cargos en México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

