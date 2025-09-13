Aumenta a 13 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa
La Secretaría de Salud de la CDMX informó que tras la explosión en Iztapalapa ya son 13 las víctimas mortales y 40 personas continúan hospitalizadas
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó esta mañana que son 13 ya las personas fallecidas tras la explosión en Iztapalapa, ocurrida el pasado miércoles en el puente de La Concordia.
Con corte a las 10:00 horas de este sábado, se informó que 40 personas permanecen hospitalizadas y 30 han sido dadas de alta en diferentes hospitales de la capital.
¿Quiénes son las víctimas mortales confirmadas?
Las autoridades dieron a conocer la lista de personas fallecidas hasta este momento:
- Armando Antillón Chávez
- Ana Daniela Barragán Ramírez
- Misael Cano Rodríguez
- Irving Uriel Carrillo Reyes
- Carlos Iván Contreras Salinas
- Juan Carlos Bonilla Sánchez
- Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros
- Eduardo Noe García Morales
- José Gabriel Hernández Méndez
- Juan Antonio Hernández Betancourt
- Juan Carlos Sánchez Blas
- Jorge Islas Flores
- Alicia Matías Teodoro
El Gobierno capitalino destacó el caso de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien perdió la vida tras proteger a su nieta Jaclyn Azulet durante la explosión.
¿Cuándo se actualizará el estado de los pacientes?
La Secretaría de Salud de la CDMX adelantó que el siguiente reporte se emitirá alrededor de las 14:00 horas, con la actualización de la situación de los pacientes que permanecen internados.