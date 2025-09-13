Aumenta a 13 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

El Hospital Regional Ignacio Zaragoza, recibió personas con quemaduras de segundo y tercer grado a causa de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó esta mañana que son 13 ya las personas fallecidas tras la explosión en Iztapalapa, ocurrida el pasado miércoles en el puente de La Concordia.

Con corte a las 10:00 horas de este sábado, se informó que 40 personas permanecen hospitalizadas y 30 han sido dadas de alta en diferentes hospitales de la capital.

¿Quiénes son las víctimas mortales confirmadas?

Las autoridades dieron a conocer la lista de personas fallecidas hasta este momento:

Armando Antillón Chávez

Ana Daniela Barragán Ramírez

Misael Cano Rodríguez

Irving Uriel Carrillo Reyes

Carlos Iván Contreras Salinas

Juan Carlos Bonilla Sánchez

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Eduardo Noe García Morales

José Gabriel Hernández Méndez

Juan Antonio Hernández Betancourt

Juan Carlos Sánchez Blas

Jorge Islas Flores

Alicia Matías Teodoro

El Gobierno capitalino destacó el caso de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien perdió la vida tras proteger a su nieta Jaclyn Azulet durante la explosión.

¿Cuándo se actualizará el estado de los pacientes?

La Secretaría de Salud de la CDMX adelantó que el siguiente reporte se emitirá alrededor de las 14:00 horas, con la actualización de la situación de los pacientes que permanecen internados.

Síguenos en Google News y encuentra más información