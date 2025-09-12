Muere Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó a su nieta de la explosión de una pipa en Iztapalapa

Muere Alicia Matías Teodoro se tomó una fotografía poco antes que salvó a su nieta de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

Alicia Matías Teodoro, la abuelita que salvó a su nieta de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, falleció la noche de este viernes 12 de septiembre, tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo y estar en terapia intensiva en el Hospital Magdalena de las Salinas.

Las autoridades confirmaron la información un día después de informar erróneamente de su deceso.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠️



La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa: pic.twitter.com/Tloh63CCKc — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 12, 2025

Con ella, se eleva a 11 el número de fallecidos por este incidente que dejó 94 personas heridas.

Te puede interesar: Un héroe sin capa: policía relata el rescate de una abuela y su nieta tras la explosión en Iztapalapa

¿Quién era Alicia Matías Teodoro?

Alicia fue una de las más de 94 personas que resultaron heridas cuando una pipa de gas LP estalló al circular sobre el Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, en la CDMX.

La mujer trabajaba como checadora de una ruta de transporte de la zona y, se acuerdo con testimonios de su familia, estaba a solo 10 minutos de salir de su turno y regresar a su hogar.

Al mismo tiempo, la abuelita cuidaba a su nieta Azuleth, de dos años, quien la acompañaba en su jornada mientras su mamá iba a su trabajo.

La historia de Alicia Matías Teodoro, quien fue encontrada por un policía gravemente herida y sosteniendo a su nieta de dos años luego de usar su cuerpo para protegerla del fuego, se hizo viral en redes donde la han calificado de heroína por este auténtico acto de amor.

Te puede interesar: Muere Ana Daniela Barragán, estudiante de la UNAM lesionada por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

¿Cuál es el estado de salud de Azuleth, nieta de Alicia Matías?

La pequeña de dos años es reportada como estable después de sufrir quemaduras en el 60% de su cuerpo, luego que su abuela la protegió del fuego provocado por el estallido de la pipa de gas LP de Transportadora Silza.

Su familia ha informado que la niña ya fue intervenida en varias ocasiones por sus heridas.

Síguenos en Google News y encuentra más información



